Поли Паскова да пенсионира стила си

Поли Паскова е неземна в тези земни цветове, докладващи тъжния си репортаж, че есента тръгва от главата, за да се излее върху тялото. Несиметричната кройка не съответства на ръста на певицата, а само го подчертава. Ботушите също са враг в тази концепция, изградена от цветове, повече подходящи за вътрешно обзавеждане на трамвай. Малката чантичка доминира в модния пейзаж, но както един плевел аз бих я премахнал или отредил друго място до идването на по-добри дни.

Звезден Граф с моден... гаф

И тук кафяво, огърличено със синджирче, най-отпред, както бе модно за магураджиите в 90-те. Графчето, за което винаги съм имал специално модно мнение, днес не го опровергава, а затвърждава. Кафявото му кожено яке може да подхожда на много зрял коцкар, седнал на бара на някое кaзино, а панталоните препоръчвам само за възраст около 17-годишни, и то ако са момичета. Свлечените панталони акостират в извънредно груби обувки, които нямат общо с нежността на синджирчето и мекия глас на певеца. Черното поло и тъмните очила изграждат пред образа не на Граф, а на... Гаф. Продължавай да опитваш, приятелю, следя те.

Громков и Рангелова в модна абстиненция

И Нели Рангелова се е поддала на опасния чар на кафеникавото. А Васко Громков громко крещи в своя пенсиониран стил - смесица между батик и... буик, нашарен от жителите на нюйоркско гето. Този десен е скръбно известие, че някъде все още модната пролет не е дошла. А аз трябва да изпратя снегорини да премахнат излишните цветове и съставки. Рангелова е могла да остави настрани този жакет, който й придава вид на началник отдел във фабрика за велпапе и амбалаж, както и чантата, която пък прилича на цяла фабрика. Женствена, Нели трябва да залага на друга цветова гама, като избягва кафяво и бежово като едни скучни предвестници на професии, сред които тази на Рангелова не е.

Има ли кой да й полива диадемата на Деси Слава

Само аз ли си мисля, че роклята на Деси Слава наподобява елха, по която предстои да се добавят много играчки. Всъщност част от украсата вече е на склад върху главата на певицата, явно е, че другите складови наличности ще бъдат набавени скоро. Диадемата от изкуствени цветя ми напомня Чичолина - италианската порнозвезда, която стана депутат. Деси Слава е могла да ограничи пиетета си към българската народна носия до няколко намекващи за това елемента, но чак саксия на главата - не намирам за удачно, забавно или патриотично. Гаджето ми със стреснат поглед пита, ако цветята все пак са истински, как Деси ще ги полива или си има градинар.

Карай, Джони, всичко тече... по теб

Работата е ясна. Ще си сипя бейлис. Ще коментирам Джонатан Бейли, обявен за най-секси мъж на годината. Господи, Едит, иска ми се да викна, че да ме чуе самият той. Какво е секси тук, пък после да говорим за стила. Гаджето отеква от балкона, че ризата отива повече на Галена за преобличане между частите на концерта й. Тази риза сигурно е правена от материал за диско топки или най-малко за човек с повече от три модни топки. Иска се истинска смелост да си обявен за най-секси мъж, а да си облечен като разпоредител във вариете. Видяхте ли и вие червеното цвете, забучено в центъра на нищото. Белите панталони ми напомнят за Камджалов, но това е „друга есен и друг епизод“, както пее Кеца. А позата, позата е като че ли друг мъж току-що се е отдръпнал отзад него. Карай, Джони...

Лорд Евгени Минчев