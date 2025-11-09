Ивана се връща от Хелоуин или...

Къде ти е камшикът, Ивана... Или си тръгнала към някоя квартална кръчма? Това са въпросите, които се явяват като най-логични пред този тоалет, подбран сигурно под упойка или дуло на пистолет. Певицата е дала шанс на нещо толкова далечно на романтичните и песни и визия, за да се превърне в близо до подобие на звероукротителка или асистент на дресьор на зайци. Ако трябва да съм точен - харесвам полата от воали, коженото яке и клина. На нейно място бих премахнал удължението в задната част, както и обувките, претрупани с капси, камъчета и прочие. А обеците и пръстените... Ох, Господи, но скоро беше Хелоуин, как забравих.

Венци Венц - пич, стегни се

Колежката е втора смяна - това ми хрумва пред подобния на работно облекло дрескод на певеца. После се питам - защо в цикламено, защо през ноември, защо в 2025 година... и така нататък, и така нататък. С Венци сме астрални близнаци, той, разбира се, е много по-голям от мен, в звезден план, но веднъж, като ни видя заедно, гаджето ми, пък и неговото, яростно ни изревнуваха. Но затова - в моята автобиография, като му дойде времето. Иначе Венци е отличен експериментатор, но ако беше готвач, щях преди да опитам сготвеното от него, да си направя поне застраховка „Живот“. Цветът на днешната му визия много ми напомня заливка за крем малеби. Пич, стегни се!

Поли Генова в 50 нюанса синджири

Мисля, че Поли Генова не се чувства комфортно и женствено под този монотонен поход на кожа, синджири, копчета... Чувам грохота на шампанското, тежестта на чантата, стегнатия вик на гърлото, под този нелеп, напомнящ ми за Сашка Васева и почти кучешки аксесоар около врата. Тъмното червило изразява много повече от изброеното дотук и се притеснявам за певицата в какви кръгове, бесове или общества се е приобщила. Погледнато от друг ъгъл, всичко това може да бъде много секси, защо пък не. Отдавна не съм чел 50 нюанса сиво...

Модни мравки пълзят по гърба на Цветелина

Благодаря на Цветелина Янева за позата, защото тя разкрива достатъчно от този тоалет. Без да има обидени, но полата прилича на училищна черна дъска, на която са се упражнявали първокласници. За лош почерк пиша на дизайнера слаб 2, докато в същото време съм пленен от перлената украса в косите. Косите също са подходящи за червен килим, но само ако го изтупваш в междублоковите пространства. Не разбирам странните плетеници, представляващи свръзката на дрехата с тялото, тези дребни детайли ми напомнят едри мравки, тръгнали на поход. Гаджето ми ме гледа опулено и пита как е правилно да се напише - похоД или похоТ. Казах, че понякога е едно и също, особено в модата.

Петя Кръстева - стил без усилия

Истинско откритие на бизнес хоризонта, младата Петя Кръстева се отличава с многообразието на родените в зодия Скорпион. Тя управлява хотел „Кентавър“ в Дряново и има собствен магазин за подстригване на кучета. Както германците биха казали, Кръстева носи тихата елегантност на дрехата, без да е напълно зависима от излишествата по нея. В днешния кадър виждаме приветлива успешна жена, съсредоточила във визията си позитивна енергия. Облеченото не може да бъде поставено в никаква стилистична норма, защото изразява вътрешните потребности на бизнесдамата за стил и скромност. Кръстева веднага може да реагира за работна вечеря или бизнес пътуване, като добави едно класическо дамско сако отгоре.

Лорд Евгени Минчев