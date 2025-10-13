А ктьорът Велислав Павлов влиза в образа на бивш снайперист в дебютния пълнометражен филм на режисьора Камен Коларов „Сеч“.

Първият етап от снимките завърши успешно, а вторият снимачен период е планиран за февруари 2026 г.

Мафия

След поредица от задгранични мисии травматизираният бивш снайперист от специалните сили Юсеин Гетов се завръща в родното си село в сърцето на Родопите – това е основната сюжетна линия в „Сеч“.

Велислав Павлов

Достигнал ръба на самоунищожението, той намира спасение в лицето на стария горски Рангел Дойчинов, който го познава от дете. В търсене на изкупление и ново начало Юсеин постъпва на служба в местното горско стопанство, което го поставя в директен сблъсък с всесилната дървена мафия, започнала да унищожава вековната гора над селото.

Част от снимачния процес

В свят, в който мирната съпротива е обречена на провал, Юсеин избира да действа, дори с цената на това да разруши крехкото равновесие, което е постигнал в живота си.

Филмът е копродукция между българските компании INVICTUS и Дистопия филмс и германската Fortune Cookie Film (Хамбург) и се реализира с подкрепата на ИА Национален филмов център и регионалния фонд MOIN Filmförderung Хамбург Шлезвиг-Холщайн.

История

„Това е история за възмездието и личното изкупление. За онзи момент, в който човек трябва да избере дали да остане безмълвен свидетел, или да се изправи срещу несправедливостта, дори с риск да изгуби всичко“, споделя режисьорът Камен Коларов. Филмът е вдъхновен от разказа „Горски дух“ на Николай Хайтов, както и от медийни публикации и действителни истории.

Камен и Велислав в работен момент на локация в сърцето на Родопите

Сценарият е дело на Камен Коларов и Дечо Таралежков („Слава“, „Триумф“, „Диви ягоди“), а главната роля е поверена на Велислав Павлов („Вездесъщият“, „Порталът“, „Сватба“). Филмът бележи завръщането на големия екран на Константин Цанев, завладял сърцата на българската публика с ролята си в сериала „Пътят към София“ (1978).

Останалите роли целенасочено са поверени на по-непознати за широката публика, но изключително талантливи актьори като Катерина Стоянова, Огнян Симеонов, Петър Петров-Перо и Александър Валериев, както и на блестящите членове на трупата на Родопския драматичен театър в Смолян – Васил Читанов, Асен Левов и Анатоли Бенкин.

Премиерата на „Сеч“ в българските киносалони се очаква в началото на 2027 г.

Екатерина Томова