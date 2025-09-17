З еаксантинът – каротиноид, най-известен с ползите си за зрението, действа също така и като мощно имуностимулиращо съединение, сочат резултатите от проучване, цитирано от Юрикалърт.

Настоящото изследване на учени от Чикагския университет, публикувано сп. „Сел рипортс“, разкрива потенциала на зеаксантина като широкодостъпна добавка за подобряване на ефективността на имунотерапии – най-вече при онкологични заболявания.

„Бяхме изненадани да открием, че зеаксантинът, вече известен с ролята си за здравето на очите, има напълно нова функция за засилване на противотуморния имунитет. Нашето изследване показва, че едно просто хранително вещество може да допълни и засили напреднали лечения на рак като имунотерапията“, казва водещият му автор Джин Чен, цитиран от БТА.

Изследването се основава на дългогодишна дейност на лабораторията на Чен с цел по-доброто разбиране на това как хранителните вещества влияят върху имунната система. В хода на работата си екипът е идентифицирал зеаксантина като съединение, което директно повишава активността на CD8+ Т-клетките – ключов тип имунни клетки, които убиват туморните клетки. Тези клетки разчитат на молекулярна структура, наречена Т-клетъчен рецептор (TCR), за да разпознават и унищожават анормални клетки.

Изследователите са установили, че зеаксантинът стабилизира и засилва образуването на ТCR комплекс върху CD8+ Т-клетките при взаимодействие с раковите клетки. Това от своя страна предизвиква по-силна вътреклетъчна сигнализация, която повишава активирането на Т-клетките, производството на цитокини и способността за унищожаване на тумори.

В миши модели добавянето на зеаксантин към храната е забавило растежа на тумора. В комбинация с инхибитори на имунните контролни точки – вид имунотерапия, която промени лечението на рака през последните години, зеаксантинът значително е засилил противотуморните ефекти в сравнение със самостоятелното й прилагане.

Изследователите са тествали и човешки Т-клетки, модифицирани да разпознават специфични туморни антигени. Тестовете са показали, че лечението със зеаксантин подобрява способността на тези клетки да унищожават клетки на меланом, множествен миелом и глиобластом в лаборатория.

Зеаксантинът се продава като хранителна добавка без рецепта за здравето на очите и се среща естествено в зеленчуци като оранжеви чушки, спанак и къдраво зеле (кейл).

Въпреки че резултатите са обещаващи, авторите отбелязват, че изследването все още е в ранен етап. Повечето от резултатите са от лабораторни експерименти и проучвания върху животни. Поради това ще са необходими клинични изпитвания, за да се определи дали добавките със зеаксантин могат да подобрят резултатите от лечението при пациенти с рак.

Автор: Елена Христова