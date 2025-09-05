85 млн. лв. ще е бюджетът на нова интервенция (мярка) за отглеждане на био говеда, телета, овце и прасета, включително и от изчезващата порода „Източнобалканска свиня“. Идеята е да се пренасочат пари, предвидени за биодомати и краставици от Стратегическия план. Решението е взето от Комитета по наблюдение на Стратегическия план за земеделие 2023-2027 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието (МЗХ). Припомняме, че в Комитета по наблюдение участват представители на всички браншови организации освен чиновниците от МЗХ.

Естроген

„Интервенцията цели да отговори на обществените потребности от висококачествена, безопасна и питателна храна, произведена по устойчив начин” според зам.-министъра на земеделието д-р Лозана Василева.

Зам.-министъра на земеделието д-р Лозана Василева (в средата) на заседание на Комитета по наблюдение.

„Фуражите, които давам на биотелетата и птиците, които отглеждам, ги приготвям сам, при това не влагам хормона естроген, от който животните нарастват нелогично бързо“, разказа Марко Кафалов, който има биоферма в село Мосомище, Гоцеделчевско. „Телеграф“ го потърси за коментар по повод новата интервенция. Той допълни, че има голямо търсене на продуктите, които произвежда. Сред тях са биомесо в буркани и особено телешкият бульон, който е особено полезен за хора с автоимунни заболявания и деца. В момента буркан от тях върви по 25 и 11 лв. Според Марко Кафалов хората търсят чиста храна, дори някои инвестират в собствени ферми за овце и прасета, сред които има и известни лекари, за да осигурят на семействата си качествено месо. „От естрогена, който „угоява“ птиците вместо за 6 за 1 месец, растат гърди на момчета“, даде пример той.

Хектар

Според новия проект фермерите ще получават помощите на хектар земеделска площ. Те, освен че ще отглеждат биоживотни, трябва да стопанисват пасища или ниви с фуражни култури, гледани биологично или в преход, като всеки ще премине агроекологично или биологично обучение, уточняват от МЗХ.

