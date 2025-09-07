85 години след подписването на Крайовския договор, Силистра си спомня за едно от най-важните събития в новата българска история – връщането на Южна Добруджа в пределите на България. Договорът остава неотменим и до днес и е символ на дипломатически успех и национално единение.

Венци и цветя бяха поднесени днес в 10:00 часа при паметната плоча в района на Бизнес-инкубатора в Силистра.

На 7 септември 1940 г. в румънския град Крайова е подписан договорът, който урежда връщането на Южна Добруджа към България. Вера Милева от Регионалния исторически музей в Силистра припомня, че това е един от най-блестящите дипломатически успехи на страната.

"Крайовският договор е признат от всички велики сили и дори след като България се оказва в групата на победените във Втората световна война, този документ остава в сила. Това е завръщане на Южна Добруджа към границите от 1878 година.

България си връща 7500 кв. км територия, 93 км морска граница и 75 км по поречието на Дунав. Размяната на население включва изселването на около 88 000 румънци и преселването на над 68 000 българи от Северна Добруджа".

Българите, които се завръщат у нас са обезвъзмездени със земята оставена от напусналото румънско население.

Като част от договора българската държава изплаща 1 милиард румънски леи и е особено важно уточнението, че тези пари не са „цена“ за земята – Добруджа е българска, а компенсацията цели да уреди имуществени въпроси и да подпомогне размяната на населението.

Възвръщането на Южна Добруджа е последвано от ясно разписан процес на предаване на административната власт и въвеждане на българската държавност.

Крайовският договор остава ярък знак в историята – не само като дипломатическа победа, но и като акт на национална справедливост. За добруджанци той е ден на памет и гордост – за завръщането към България.

*Източник: БНР