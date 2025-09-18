В ълна от фалшиво положителни тестове за наркотици на шофьори залива страната, като в последните месеци те нарастват до половината от общо направените от Пътна полиция.

Това споделиха пред „Телеграф“ отлично информирани източници от малкото лаборатории у нас, акредитирани да правят анализ на кръвта на водачите, чийто тест на пътя е „светнал“ за използван наркотик, както и адвокати. Кръвната проба е задължителна в тези случаи и само ако тя е положителна, нарушителят може да бъде осъден, както и да му бъде отнета колата.

Приблизително

Според лаборантите процентът фалшиво положителни тестове на слюнка на пътя, при които впоследствие кръвта се оказва „чиста“, непрекъснато нараства, а основната причина е, че тестовете реагират на химически съединения, които могат да се открият в много широк кръг лекарства и дори хранителни добавки. Тестовете не са дефинитивни, а реагират и на вещества със структура на молекулата, която прилича на наркотичнaтa. Но не е. Такова например е лекарството глюкофаж, което масово у нас се изписва при диабет тип 2. Веднъж попаднало в храносмилателния тракт, то може да се разгради до молекула, сходна с тази на наркотика метаамфетамин. „Работата ми е такава, че ме тестват за наркотици всяка седмица. Приемам лекарства за диабет и така всяка седмица давам положителен тест за метаамфетамин. Няма последствия за мен, защото от здравното ми досие е видно какво употребявам. Но при полицейски тест на пътя бих имал сериозен проблем“, сподели за „Телеграф“ 45-годишният Георги Милев, който ежедневно поема риска да шофира под угрозата да бъде проверен от полицията.

Риск

Същият риск поела и Катрин Милева, след като пила хапче за глава – солпадеин. След дълъг работен ден миналия ноември умората и претоварването я насочили към таблетката, която обаче съдържа кодеин, който в организма се разгражда до морфин. При проверка на пътя тестът със слюнка на Милева реагира положително. Следва кошмар. „Всичко ми се струваше като шега, защото съм от хората, които нито пият алкохол, нито имам нещо общо с наркотици. Изсипаха се бусове криминална полиция и няколко патрулки, сякаш съм престъпник. Никога няма да забравя как се държаха с мен полицаите, като долна отрепка и наркоман. В ареста прекарах най-ужасните 24 часа. Без вода, защото казаха, че няма. Без храна. Без тоалетна, защото „само наркоманите ходели до тоалетна“. Държанието на полицаите беше неописуемо“, описва ужаса си Катрин. Тя дава кръвна проба и започва да чака справедливост, като през това време няма право да шофира, а колата ѝ е отнета. И така 11 месеца, докато накрая кръвната ѝ проба излиза отрицателна. Сега пак шофира, но спомените са с нея всеки ден. „Преди бях много активен шофьор, а сега ме е страх. Хапчета не пия, а ако ми се наложи, просто не се качвам в колата. Но най-големият ми проблем е, когато видя патрулка. Получавам паник атаки. Веднъж дори отбих, защото ми стана лошо, когато една патрулка караше зад мен“, описва младата жена последствията от един фалшиво положителен тест.

Съд

Сега Катрин е една от хилядите потърпевши, които съдят държавата за причинени психически и имуществени вреди. Става дума за душевните страдания и унижението, на които е била подложена, както и за цената на кръвния тест и щетите по автомобила ѝ, който ѝ бил върнат с безброй повреди и липсващи части. „Тези дела стават все повече и съдилищата като цяло уважават исковете на потърпевшите в частта за неимуществените вреди. Присъждат се от 2000 лв. до 5000 лв. Това е нищожна сума, разбира се. Значително по-висока обаче може да е, ако се докажат имуществени вреди – като например загуба на работа заради отнемането на книжката или пък разходи за кола под наем заради отнетия автомобил“, коментира за „Телеграф“ адв. Елица Буенова. Според нея проблемът с фалшиво положителните тестове е в целия свят, но у нас е изключително остър заради прекалено дългия срок от теста до резултата от кръвната проба.

Капацитет

Причината за това са ограниченият брой лаборатории у нас, които могат да правят кръвен анализ за дрога. „Две години, откакто се въведе конфискацията на колите на дрогираните водачи, МВР само обещава, че ще увеличи капацитета да тества кръв, но нови лаборатории така и няма. Затова положителен тест на пътя в момента със сигурност значи от 6 до 12 месеца без книжка и без автомобил – дори и да си невинен. Просто чакаш да ти излезе кръвната проба и си без вина виновен, защото толкова е капацитетът на лабораториите“, коментира за „Телеграф“ Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите от катастрофи. Според него фалшиво положителните тестове нарастват и заради това, че полицията рядко спазва инструкцията за прилагането им – изчакване 15 минути водачът да не е ял/пил нищо. Буенова пък добавя, че масово тестовете се правят без ръкавици, както и при над 30 или под 3 градуса температура на въздуха – все нарушения на инструкциите на теста.

„Телеграф“ попита МВР кога у нас кръвните проби ще излизат до 72 ч. като в Западна Европа и САЩ, както и какъв е официалният процент фалшиво положителни тестове и ще публикува отговорите, когато бъдат получени. Същевременно общността на потърпевшите от фалшиво положителни тестове от цялата страна готви протест на 18 октомври в „триъгълника на властта“.

Дори и невинен, „наркоман“ завинаги

„Светналите“ с фалшиво положителен тест на пътя се сдобиват с полицейска регистрация, която след отрицателната кръвна проба продължава да им създава проблеми. Причината е, че полицейската регистрация не отпада автоматично. „Оказа се, че и в момента, въпреки че съм доказано невинна, имам полицейско досие и се водя престъпник. Затова сега подавам молби в МВР и СДВР то да бъде заличено. Иначе до края на живота ми при всяко спиране ще ми правят тестове за наркотици въпреки прокурорското решение, че съм невинна“, обясни Катрин Милева. Практиката се потвърждава и от Ведат Дикмов, който след оневиняване след фалшиво положителен тест на пътя е тестван вече пет пъти за две години при рутинни проверки – за гуми, колан и др.

Дилърите със списък коя дрога не се лови

Проблем са и фалшиво отрицателните полеви тестове, за което поне засега решение няма. „Представете си сигнал от свидетели, че лицето Х се качва в автомобил след солидна доза наркотици. Проверяват го на пътя, но тестът е отрицателен. Няма в момента закон, който да дава право на полицая принудително да вземе кръвна проба“, коментира адв. Буенова. Според нея всички дилъри използват тестовете на КАТ за проби кои вещества реагират. „В момента основният им маркетингов трик е „Това тестът на КАТ не го лови“. И така си карат дрогирани без проблем, докато МВР тормози невинни“, каза още пеналистът.

Деян Дянков