Б ойко Борисов разпали коледната надежда на пенсионерите! Лидерът на ГЕРБ обяви, че партията е предложила 120 лв. коледни добавки и изрази увереност, че парите ще стигнат за абсолютно всички.

„Такъв щедър бюджет никога не е имало!“ – отсече Борисов пред журналисти в парламента.

ШОК за пенсионерите: НЯМА ДА ИМА КОЛЕДНИ ДОБАВКИ!

Той коментира и план-сметката за 2026 г., която този петък влиза на първо четене в пленарната зала и обещава рекордни разходи, предаде БГНЕС.

Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати за коледни добавки за пенсионерите

Междувременно депутатите днес трябва да приемат на първо четене бюджетите на НЗОК и ДОО, които ще определят парите за здраве и социални плащания през следващата година.