В ефира на „Събуди се“ депутатът от ГЕРБ Деница Сачева хвърли истинска коледна бомба – държавата няма да даде нито лев коледни добавки за пенсионерите тази година. Причината – „ограничените възможности“ на Бюджет 2026, който според нея вече е окончателен и няма да бъде променян.
„Възможности няма. Това е финалният бюджет“, заяви Сачева, с което сложи край на всякакви надежди за традиционната празнична помощ.
🎄 ПЕНСИОНЕРИТЕ ИЗГУБИХА, НО ДЕБАТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ
Докато възрастните хора чакат светлина в тунела, политиците продължават да си разменят удари за финансовото състояние на държавата.
Сачева обвини наследството на Асен Василев за дефицита:
„Той превърна 3% в стандарт, а нормата е 0%. Някой трябва да плати сметката.“
🛢 СПЕЦОВ В „ЛУКОЙЛ“? „ЩЕ СЕ СПРАВИ!“
По темата за избора на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл Нефтохим“ Сачева беше категорична – има опит и международно доверие, независимо от критиките на ПП–ДБ.
„Учудена съм, че не знаят биографията му“, отряза тя.
Тя увери, че Спецов няма да действа сам, а с екип, а решенията за бъдещето на рафинерията ще се вземат на правителствено ниво.
💸 ПО-ВИСОКИ ОСИГУРОВКИ? „НЕ Е ДРАМА!“
Сачева омаловажи и спора около покачването на осигурителната вноска.
„Не е 10%, а 2%. За 2500 лв. заплата – 20 лв. повече“, подчерта тя.
📉 АДМИНИСТРАЦИЯТА – ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, БОНУСИТЕ – НА ПРИЦЕЛ
Тя призна, че бонусите в държавната администрация са „чувствителна тема“, но обеща преструктуриране.
🏛 ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ? „НЕ НИ Е СТРАХ“
Относно евентуален нов вот срещу правителството Сачева беше лаконична:
„Успешен няма как да има.“