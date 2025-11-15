В ефира на „Събуди се“ депутатът от ГЕРБ Деница Сачева хвърли истинска коледна бомба – държавата няма да даде нито лев коледни добавки за пенсионерите тази година. Причината – „ограничените възможности“ на Бюджет 2026, който според нея вече е окончателен и няма да бъде променян.

„Възможности няма. Това е финалният бюджет“, заяви Сачева, с което сложи край на всякакви надежди за традиционната празнична помощ.

🎄 ПЕНСИОНЕРИТЕ ИЗГУБИХА, НО ДЕБАТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ

Докато възрастните хора чакат светлина в тунела, политиците продължават да си разменят удари за финансовото състояние на държавата.

Сачева обвини наследството на Асен Василев за дефицита:

„Той превърна 3% в стандарт, а нормата е 0%. Някой трябва да плати сметката.“

🛢 СПЕЦОВ В „ЛУКОЙЛ“? „ЩЕ СЕ СПРАВИ!“

По темата за избора на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл Нефтохим“ Сачева беше категорична – има опит и международно доверие, независимо от критиките на ПП–ДБ.

„Учудена съм, че не знаят биографията му“, отряза тя.

Тя увери, че Спецов няма да действа сам, а с екип, а решенията за бъдещето на рафинерията ще се вземат на правителствено ниво.

💸 ПО-ВИСОКИ ОСИГУРОВКИ? „НЕ Е ДРАМА!“

Сачева омаловажи и спора около покачването на осигурителната вноска.

„Не е 10%, а 2%. За 2500 лв. заплата – 20 лв. повече“, подчерта тя.

📉 АДМИНИСТРАЦИЯТА – ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, БОНУСИТЕ – НА ПРИЦЕЛ

Тя призна, че бонусите в държавната администрация са „чувствителна тема“, но обеща преструктуриране.

🏛 ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ? „НЕ НИ Е СТРАХ“

Относно евентуален нов вот срещу правителството Сачева беше лаконична: