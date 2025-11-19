С уперзвездата на футбола Кристиано Роналдо присъства на вечеря в Белия дом заедно с престолонаследника на Саудитска Арабия във вторник вечерта.

В изказване преди събитието, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „чест“ да бъде домакин на Роналдо, чиято главна роля в саудитската футболна лига го превърна в лице на стремежа към модернизация на страната, пише BBC.

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман иска да намали зависимостта на страната от приходите от петрол, като диверсифицира дейността си в други области, включително спорт и туризъм.

По-рано през деня служител на Белия дом потвърди, че Роналдо ще присъства, но не уточни дали е част от официалната делегация на бин Салман.

Обръщайки се към португалската футболна звезда, Тръмп каза на събралите се гости: „Синът ми е голям фен на Роналдо. И Барън се запозна с него и мисля, че сега уважава баща си малко повече, само заради факта, че ги запознах“.

На вечерята присъстваше и технологичният милиардер Илон Мъск, който се присъедини към други влиятелни бизнес лидери, включително главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук.