И ма една мъдрост, а именно – да си на правилното място в точното време. Така е било писано и на старши сержант Боян Донев, който, случайно преминавайки през спирка, забелязал, че на земята лежи припаднал човек. На мястото имало и други хора, но никой не се притекъл на помощ на пострадалия, а само гледали.

Реакцията на медика старши сержант Боян Донев е спасила живота на човека.

Единствено служител от охранителна фирма опитал да му помогне, но с действия, които противоречат на основните принципи за оказване на първа помощ, споделят от Силите за специални операции.

Адекватно

Старши сержант Боян Донев е старши оператор-санитар и инструктор по медицинска подготовка в Учебен център за подготовка и бойно осигуряване на Съвместното командване на специалните операции (СКСО).

Част от обучението е свързано именно с оказване на адекватна първа помощ.

Военнослужещият е имал медицинско оборудване, с което е оказал адекватна помощ на пострадалия, и незабавно е подал сигнал към телефон 112. Благодарение на неговата навременна и професионална намеса пристигналият на място медицински екип е успял да спаси човека.

Случай

„Това не е първият случай, в който старши сержант Донев оказва медицинска помощ на нуждаещ се. Неговата отдаденост и готовност да се притече на помощ, независимо от обстоятелствата, говорят за високо чувство за отговорност, дълг и човечност“, посочват още от Силите за специални операции. За доблестната му постъпка има публикации в редица медии, както и на страниците в социалните мрежи на много институции.

История

Съвместното командване на специалните операции е наследник на Парашутната дружина, сформирана на 18 март 1943 година и участвала в боевете през Втората световна война. Това е датата на създаването на днешните Сили за специални операции и се чества като празник на Съвместното командване на специалните операции.

Специалните сили са с богата история, свързана с техните подвизи.

В следвоенния период Парашутната дружина претърпява различни организационни промени. През 1964 г, са формирани две парашутно-разузнавателни бази – в Пловдив и Мусачево. През 1975 г. двете бази са обединени и в Пловдив се създава 68-и парашутно-разузнавателен полк. През 1993 г. полкът е реорганизиран в 68-а парашутно-разузнавателна бригада.

От 1 ноември 2019 г. с постановление на Министерски съвет е създадено Съвместното командване на специалните операции.

Понастоящем съставът на СКСО включва щаб, щабен батальон, 68-а група „Специални сили“, 86-а група „Специални сили“, 3-та група „Специални сили“, 1-ва група „Специални сили“, учебен център за подготовка и бойно осигуряване, батальон за логистично осигуряване и медицински пункт.

Грешни реакции могат да навредят на пострадалия

Напомняме на всички, че когато има подобен инцидент, следва да се предприемат някои основни действия, съветват от Силите за специални операции. При загуба на съзнание пострадалият трябва да бъде поставен в стабилна странична позиция, за да се предотврати задушаване. Винаги се подава сигнал към телефон 112, независимо от видимото състояние на пострадалия.

Поливането с вода не е препоръчителна практика и може да доведе до допълнителни усложнения.

Първа помощ е прилагането на мерки за непосредственото поддържане на живота на хора с травми и заболявания до момента, в който им бъде оказана професионална медицинска помощ. Състои се от поредица от прости, но понякога животоспасяващи медицински техники, които могат да се извършват с минимално оборудване и от хора, които в общия случай са без специално медицинско образование. Най-често първа помощ е необходима при пътнотранспортни произшествия и пожари или при кризи на заболяване. Според информация на Българския Червен кръст е доказано, че един от всеки четири загинали при пътна катастрофа би могъл да живее, ако вместо бърз неспециализиран транспорт му се осигури непосредствена долекарска помощ.

Набират хора за Пловдив и Банкя

„Не всеки може. Но ти можеш. Там, където другите се отказват, ти продължаваш. Там, където другите не могат – започва Съвместното командване на специалните операции. Стани част от елита.“ Така привличат кадри за специални сили в Пловдив и Банкя с публикация в страницата си в социалната мрежа. Документи се подават във военните окръжия по местоживеене до 12 септември тази година, а изпитите ще се проведат през октомври в Пловдив.

Елена Иванова