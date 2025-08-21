Ж ената, прегазена от АТВ в „Слънчев бряг”, е изпаднала в клинична смърт. Мозъкът на Христина е отказал да функционира, а сърцето се поддържа изкуствено. Това потвърдиха източници на NOVA.

Припомняме, че преди седмица тийнейджър с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел, като рани още един човек. Всички бяха настанени в болницата в Бургас, като майка и 4-годишното ѝ момченце бяха в критично състояние.

На 34-годишната жена бяха направени няколко операции, но и двамата останаха с опасност за живота. Стана ясно, че мъжът, прегазил майката с дете, е 18-годишен син на полицейски служители. Той прегази общо три деца и служител на хотел, който е със счупен таз. Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който беше пуснат под домашен арест. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице.

Информацията за състоянието на жената сподели и музикантът Константин Кацаров.



