П редседателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев куфя на сцената в столичен клуб и запя репликата си: "Кой разпореди това безобразие?!".

В събота вечер в заведение, пълно с млади хора, дошли на концерта на скакор/пънк рок групата "PIZZZA" в София, поканиха на сцената лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Видеото бързо се разпространи в социалните мрежи и събра стотици коментари.

Два дни по-рано групата пуснал "новото парче" в профила си в социалните мрежи с кадри от многолюдния протест, състоял се на 26 ноември в центъра на София.

Изразите "Кой разпореди това безобразие?!" и "Няма да се случи по-този начин" станаха популярни след заседанието на Комисията по бюджет и финанси.

По време на съвещанието в разгорещен двучасов спор влязоха представители на ПП-ДБ, които окупираха залата, и председателя на комисията Делян Добрев от ГЕРБ, както и Йордан Цонев от ДПС.

Същият ден се проведе хилядния протест в столицата.

Лидерът на ПП Асен Василев бе категоричен, че "тази комисия няма да се случи по този начин - в почивката на парламента" и попита многократно на висок тон „кой разпореди това безобразие“.