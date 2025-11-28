40 български туристи са блокирани в Шри Ланка.
Причината - масивните наводнения в страната.
От МВнР потвърдиха, че знаят за случая и са в контакт с туристическата агенция, провела екскурзията. Почетният консул на страната, който отговаря за региона, пътува към групата туристи.
Няма пострадали, но заради усложнената обстановка има проблем с връзката с българите.
Припомняме, че Шри Ланка затвори държавни учреждения и училища, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата в страната достигна 56, а над 600 къщи са засегнати от щети.
