40 български туристи са блокирани в Шри Ланка.

Причината - масивните наводнения в страната.

От МВнР потвърдиха, че знаят за случая и са в контакт с туристическата агенция, провела екскурзията. Почетният консул на страната, който отговаря за региона, пътува към групата туристи.

Няма пострадали, но заради усложнената обстановка има проблем с връзката с българите.

Припомняме, че Шри Ланка затвори държавни учреждения и училища, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата в страната достигна 56, а над 600 къщи са засегнати от щети.

Източник: NOVA