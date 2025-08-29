О Д на МВР- Перник е получила пет нови лазерни камери за засичане на скорост, които ловят нарушители на разстояние до 600 метра, съобщи началникът на група „Пътен контрол“ в сектор „Пътна полиция“ ст. инсп. Кирил Кирилов. Камери са раздадени и на петте районни управления в областта.

Новите мобилни устройства тип триноги са почти идентични със старите, но са с подобрен софтуер, коментира Кирилов. Те са изключително прецизни и могат да измерват скорост до 300 км/ч. едновременно във всички ленти и в двете посоки на движение. Процесът на обработка на нарушенията и издаването на електронен фиш е автоматизиран и става изключително бързо. Новата техника позволява още по- стриктен контрол на автомобилния трафик. От началото на годината досега ОДМВР- Перник е издала близо 30 000 електронни фиша за превишение на скоростта, каза Кирилов. Той добави, че новите камери могат да улавят и други нарушения, предаде БНР.