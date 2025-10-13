Т ревожни вести долетяха от бившата дясна ръка на Бойко Борисов - Цветан Цветанов.

От публикация в мрежата научаваме, че той е претърпял операция. Публикацията е съпроводена с много емотикони - накои с усмивка, други със сърчица, а трети - с демонстрирани мускул и сила.

"За Днес ми направиха операция на дясното рамо в „Софиямед“ – разкъсано сухожилие. [😅]"

Операцията беше артроскопска и мина успешно – огромни благодарности на доц. Русимов и целия му екип! [🙏]

Убедих се лично, че българските лекари са на световно ниво! [🇧🇬]

Благодаря на всички в болницата за грижата, вниманието и усмивките! [❤️]

Сега започва възстановяването – пътят към пълното завръщане във форма и към спорта, защото спортът е здраве! [💪] [🙂]

Броени минути след публикуването на новината и снимката на Цветан Цветанов, заваляха десетки поздравления и пожелания за скорошно и бързо възстановяване, към които се присъединява и екипът на "Телеграф.бг".