С ветият синод се събра вчера в Бачковския манастир по случай празника Прославление мощите на св. Евтимий, патриарх Търновски.

Интриги

Напоследък архиереите на Българската православна църква (БПЦ) почти не се събираха да служат заедно. Затова събитието бе изтълкувано от мнозина като знак за сближаване позициите на различните лобита в родната Църква, делящи се на проруски и прозападни, провселенски и антиикуменически. Знаменателно бе, че пристигна дори човек на Вселенския патриарх Вартоломей в лицето на Теолог Апостолидис, митрополит на Сяр.

От българска страна да се поклонят пред своя предтеча в Родопите, дойдоха митрополитите: Пловдивският Николай (домакин по епархия), Варненският Йоан, Старозагорският Киприан, Врачанският Григорий, Сливенският Арсений, както и много епископи. Службата се водеше от патриарх и Софийски митрополит Даниил, който седеше на мраморния владишки трон. Игуменът на обителта Велички епископ Сионий се бе погрижил организацията да е на ниво.

Света Троица

„На Светата Троица ви оставям и сега, и вовеки“ - особено силно звучи оттук - последния му земен дом, отправен към всички нас“, припомни дядо Даниил завета на свети Евтимий. В словото си патриархът разказа важни моменти от житието на видния български средновековен духовник, станал свидетел на падането ни под Османско иго. „Няма по-голяма трагедия за бащата да види разорението на чедата си. И това, което му е давало сила по време на цялото му служение е Светата Троица. Няма друго спасение за нас във всяко едно време. Да бъдем верни на Бога и да пазим вярата, и Бог ще ни прекара през всички изпитания в живота“, каза главата на БПЦ.

Даниил призова още българите да не се примиряват с неистините. „Човешко общество, което не живее с истината, стига до безпътица“, коментира духовният водач на нацията.

В словото си в храма той не пропусна да отбележи и че тази есен се изпълват 120 години от откриването мощите на св. Евтимий.

Кандило

Те бяха открити през есента на 1905 година от йеромонах Паисий Пастирев, тогава игумен. Старият клисар отец Методий му споделил за едно поверие в Станимака (днешен Асеновград), според което на едно място в нартекса (притвора) на голямата манастирска черква в миналото горяло вечно кандило. Затова и сега там не се стъпвало, тъй като вероятно отдолу бил погребан светец. Когато разкопали мястото, наистина открили духовник в архиерейски атрибути. След дългогодишни спорове Синодът отсъди, че това наистина е последният средновековен патриарх на България и през 2003 година отреди да има и втори празник в календара (освен 20 януари) за прослава на мощите му.

Любомир Старидолски