Н еправоспособен водач е предизвикал катастрофа с друг автомобил в добричкото село Кардам, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Пътнотранспортното произшествие е регистрирано тази нощ около 02:15 часа.

Установено е, че лек автомобил “Мерцедес” не спира на знак "Стоп" и блъска движещ се по път с предимство лек автомобил "Форд", след което напуска местопроизшествието.

Полицаите установяват в добричкото село Чернооково автомобила и водача, който е на 25 години.

При извършена проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 2,18 промила.

Автомобилът му е иззет, а той - задържан.

Източник: БТА