Н еправоспособен водач е предизвикал катастрофа с друг автомобил в добричкото село Кардам, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.
Пътнотранспортното произшествие е регистрирано тази нощ около 02:15 часа.
Установено е, че лек автомобил “Мерцедес” не спира на знак "Стоп" и блъска движещ се по път с предимство лек автомобил "Форд", след което напуска местопроизшествието.
Полицаите установяват в добричкото село Чернооково автомобила и водача, който е на 25 години.
При извършена проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 2,18 промила.
Автомобилът му е иззет, а той - задържан.
Източник: БТА