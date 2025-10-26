К овчежникът на патриарха и бивша нападжийка Лиляна Цанова е погнала игумена на Църногорския манастир архимандрит Никанор.

В края на работната седмица той получи наказание аргос да не служи за 15 дни.

Оказа се, че грехът на популярния монах е, че не е водил счетоводство за приходите и разходите в поверената му обител и е продавал свещи, без да се отчита в Софийска митрополия.

Самият Никанор обаче заподозря, че наказанието му е „награда“, задето наскоро организира манастирски лагер за 38 украински деца, идващи от фронтовата линия в град Суми. Вече повече от година духовникът критикува главата на Българската православна църква (БПЦ) с повод и без повод, но най често заради проруска линия на поведение.

С украински деца

Видин

Клирици докладваха пред „Телеграф“, че „аргосаният игумен“ не бива да изпада в конспирации, защото в дъното на всичко стоят новите железни стандарти, зададени от главния финансист на Софийска митрополия Лиляна Цанова.

Дядо Даниил си я довел от Видинската епархия, която той ръководеше преди избора си за патриарх миналото лято. Цанова там оглавявала екип в сектор „Ревизии“. На 16 ноември 2012 г., когато е празникът на св. Матей и на данъчните, тя е обявена за "Служител на годината" на цялата Национална агенция за приходите в категорията "Контрол" .

През 2024 г. именно Цанова започва да движи сметките на Софийска митрополия, която всеки патриарх оглавява по канон. Запознати докладваха, че ковчежникът на Даниил от няколко месеца се опитва да въведе някаква отчетност в храмовете и манастирите след края на прекалено безметежното и либерално положение при покойния патриарх Неофит.

Тук-там обаче нападжийката започнала да пренатяга гайките, което би отивало в корпоративния свят, но не и в работата на една религиозна институция. Този дисонанс вече е изправил на нокти не един и двама игумени и предстоятели на храмове, жалват се свещеници, които все пак водят някакво счетоводство.

На фона на това бившият финансов брокер Никанор пък бил на другата крайност, не водил никакво счетоводство, защото отказвал да се връща в корпоративния свят, който загърбил с решението да се замонаши.

Съвет

Междувременно игуменът изложи във Фейсбук и своята версия относно наложеното му наказание. Той разказа, че е бил извикан в митрополията в четвъртък, а там попаднал на епархийски съвет.

На него патриархът му се накарал, че е занемарил административните си задължения (изискуеми по чл. 207, ал. 2 и чл. 190, т. 14 от Устава на БПЦ). Игуменът бил предупреден да има счетоводна книга още през април, но не взел мерки досега, става ясно още от разказа на Никанор.

Поляна

„Казах му (на патриарха - б.а.), че съм отишъл на една гола поляна, на която е създадено от нищото това, което виждате днес в Църногорския манастир. И че нито съм заварвал от предишния игумен счетоводна отчетност, нито съм приемал от него някакви книжа и активи, когато си замина...“, спомни си архимандрит Никанор.

Той информира още, че неправомерно без решение на Св. синод му е спряна монашеската заплата. „Ще се оплача по тоя повод и ще си искам парите, защото е студено и ни трябват за пелети в манастира. Вдигаха гюрултии и за свещите от чист восък, които продаваме, без да им даваме половината приходи. Казах им, че аз служа в църква, а не в бизнес корпорация и претенциите си да насочат към новия игумен след мен“, пресъздаде скандала в митрополията отец Никанор.

Любомир Старидолски