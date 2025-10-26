К метът на община Елин Пелин издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината заради 1 ноември - Деня на народните будители.

Първи ноември е един от най-любимите ми празници и високо го ценя! Още повече че съм учен, преподавател (надявам се учител) и човек, който обича да разказва за наука и да пали и поддържа пламъчето на любовта към познанието.

Не смятам обаче, че забраната за децата да се забавляват и с отбелязването на други празници е добра идея.

Първо, защото забраненият плод, както всички знаем, е бил и ще бъде по-сладък.

И по-важното, защото винаги можем (и трябва!) да използваме даден повод, за да ги вдъхновим да научат повече и за нашите собствени обичаи и традиции, за тези на народите по света въобще, да ги провокираме да са любознателни, да бъдем пример за толерантност, да ги насърчаваме да дават воля на мечтите и въображението си, да използват мисълта и логиката, да пътешестват в приказния свят на фантазията.

И защото ми се иска да възпитаваме уверени млади хора, които обичат и милеят за корените си, но са с широко отворени към света очи и не се страхуват да бъдат себе си, да имат силата и смелостта да строят мостовете към бъдещето.

Аз съм от поколението, израснало с много забрани и съм убедена, че само вътрешният ни компас за добро и лошо може да ни помогне да намерим верния път в лабиринта от изкушения и предизвикателства, в който живеем. А той се настройва с много любов, търпение, знания и усещане за свобода. От всички нас.

* Автор: Проф. Радостина Александрова, БАН

Тя е магистър и доктор по вирусология и професор по морфология. Коментарът е написан специално за „Телеграф“