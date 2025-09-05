П аметникът на Съединението в Пловдив бе измит с 2 тона вода и 15 литра шампоан с аромат на българска роза. Това съобщи директорът на общинско предприятие „Чистота“ Десислава Георгиева, цитирана от БТА. Миналата година ароматът, с който бе изкъпан паметникът, бе на люляк. През седмицата служители на общинското предприятие „Градини и паркове“ облагородиха зелените площи на площад „Съединение“.

Пред Археологическия музей пък бяха засадени стотици цветя от видовете ирезине, колеос и салвия. Озеленителите допълниха композицията и с храстовидна растителност от вида лагерстремия, известна със своите декоративни качества и дълготраен цъфтеж. Пловдив ще посрещне Деня на Съединението, който съвпада с Празника на града, с близо 400 нови знамена.

Организация

Изложба, посветена на Съединението на България, ще бъде открита на 6 септември от 12 часа в зала „Русе“ на Регионалния исторически музей в града. Изложбата ще разкрие пред посетителите историята на девиза „Съединението прави силата“ – ключов символ на българската държавност, който присъства и днес върху фасадата на Народното събрание, държавния герб и официалните документи.

По повод Съединението на България само на 6 и 7 септември (събота и неделя) Националният военноисторически музей в София ще представи оригиналните знамена. Сред тях е знамето, под чиито дипли на 6 септември 1885 г. майор Данаил Николаев повежда подчинените му войски към центъра на Пловдив, съобщиха от музея. Над 400 участници ще бягат в 11-ото издание на София Екиден Маратон 2025. Състезанието е посветено на годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Край морето

Край морето пък има организиран „Рибен фест Царево 2025“. Програмата започва в 10,30 ч. с изпълнения на детски и фолклорни състави, както и на местни рок банди. През деня ще има демонстрации на традиционни рибни рецепти и кулинарен дуел между Ханес Перфлер и местни участници. Вечерта Ути Бъчваров ще приготви хиляди порции миди с ориз за посетителите.

Музикалната програма включва изпълнения на Deep Zone Project, Папи Ханс и гръцко парти с Ina Gayardi. Входът за всички събития е свободен.

Галаконцерт пред катедралата в София

Галаконцерт на българския талант ще има на 6 септември от 20 ч. пред катедралния храм „Свети Александър Невски“, който се организира от Фондация „Йордан Камджалов“. Събитието се реализира с подкрепата на Столичната община, с вход свободен. Главен диригент и артистичен директор на събитието е маестро Йордан Камджалов.

Солисти ще са обещаващи млади музикални дарования – международни лауреати, утвърждаващи славата на българската изпълнителска школа – Виктор Вичев (пиано), Мария Славова (сопран), Диана Чаушева (цигулка), Атанас Маринов (кларинет), фолклорна вокална формация ИДНА. В концерта ще участват Genesis Orchestra и хорът на „Музикална лаборатория за Човека“ с диригент Мая Василева – един от най-големите смесени хорове в България.

Младежи си разменят книги

Владимир Симеонов

Младежи от Гоце Делчев организират едно вдъхновяващо събитие, което е посветено на силата на словото и духа на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Целта е любителите на четенето да разменят книги и истории, защото както България се обединява, така и душите ни се сливат в общия свят на знанието. Това ще стане на знаменателната дата 6 септември във времето от 17 до 20 часа в парка на град Гоце Делчев.

Всеки може да донесе книги, които са оставили следа в сърцето му, за да ги сподели с друг любител на книгите. И да даде нов живот на заглавията, които ще вдъхновяват нови читатели. До 5 септември може да се оставят литературни творби и в Младежкия център в града.

