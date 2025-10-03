Д ве учебни седмици през юни 2026 година учениците от 7-и клас ще учат само български и литература, както и математика, с цел да бъдат подготвени за изпитите. Това планират от едно от столичните училища за предстоящата учебна година, научи „Телеграф“. Идеята е децата да бъдат подготвени в училище, а не да ходят на частни уроци, коментираха учители. В последните години много родители спират децата си от училище, с цел да ходят само на уроци за подготовка за изпита и съответно да не бъдат натоварени излишно. Това се случва обикновено след като са оформени по всички предмети, което се случва още преди края на учебната година. Очаква се през цялата година учителите по природни науки да работят съвместно с тези по математика, за да могат да обяснят на учениците задачите по биология, химия, физика и география.

Проблем

Причината е, че част от материала, върху който ще им е изпитът, не е обяснен, за да бъдат подготвени учениците, а пък има и задачи върху неща, които ще се изучават след 7-и клас, обясниха учители. Това е решение на училището и няма такива изисквания, наложени от Министерството на образованието и науката, коментира Диан Стаматов, директор на училище, пред „Телеграф“ на въпрос дали това е задължително.

Тестове

Министерството на образованието пусна на страницата си примерни въпроси по допълнителните предмети, които ще бъдат включени в теста по математика. Така например въпросите по биология ще бъдат свързани с актуални проблеми като вирусите, затлъстяването, защитени територии и други. По химия пък учениците ще смятат, като изчисляват химични съединения, разтвори и други. Същото е и с въпросите по физика и астрономия, както и по география. Изчисленията са изцяло математически, но терминологията е съответните науки и това може да обърка учениците, смятат учители.

Елена Иванова