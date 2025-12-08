О ттегленият бюджет беше възможен за мнозинството, а настоящият проект е възможен за социалните партньори, за да може да изпълни социалните си цели и тези през икономиката, особено през първата половина на годината. Това каза премиерът Росен Желязков преди началото на заседанието на Тристранния съвет, на който се очаква постигане на необходимото съгласие за внасяне на втори проектобюджет в парламента.

В дневния ред на заседанието са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. В неделя надзорните съвети на НОИ и НЗОК одобриха сметките на властта.

По думите му бюджетът не е разточителен или рестриктивен, а такъв на социалната защита в трудните зимни месеци. "Това е проект на фискална рамка, зад който застава Тристранният съвет. Правителството не търси политически смокинов лист за своето бъдеще и оцеляване. На днешното заседание за трети път Тристранният съвет ще се опита да постигне договорка за бюджета, за да може кабинетът да предложи на Народното събрание проект за трите план-сметки на 2026 г. Може да се казва, че политиките са най-обсъжданите, но остана усещане за обратното. Трябва да има приет от Народното събрание бюджет, а не наложен от него или на него. Ние, като мнозинство, имаме своята вина, защото търсихме подкрепата на мнозинството, а не на социалните партньори - синдикатите и работодателите", коментира Желязков.

Според него целта на фискалната рамка е плавно въвеждане на еврото и защита на уязвимите групи през първите месеци. "Не търсим нищо на всяка цена, но знаем каква е цената. Затова социалните партньори са изключително важният глас на разума за обществото. Трябва да обърнем внимание на подкрепящите, но и на неподкрепящите. Нямаме политическо и човешко право да неглижираме процесите и да напуснем кораба. Ако не постигнем съгласие, ние няма да имаме друг вариант освен да предложим удължителен бюджет. Тогава ще бъде невъзможно да посрещнем предизвикателствата, пред които се изправяме", смята премиерът.

Новите разчети предвиждат да няма увеличение на данъци и осигуровки. Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите, както и повишаване на облагането на хaзaрта. Минималната работна заплата ще стане 620 евро. Толкова ще бъде и минималният осигурителен доход, а максималният става 2300 евро.

Във вторник новият проектобюджет трябва да бъде разгледан от депутатите в ресорната комисия, а заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.