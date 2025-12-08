Х УДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА – ОБЗОР

След борбата „Мач Телеграф“ продължава с традиционните си обзори на най-успешните български спортове. Ред е на художествената гимнастика, която отново напълно кошницата с медали догоре. Най-ярко, естествено, блестеше Стилияна Николова. След отказването на Боряна Калейн фурията от Кайро пое подобаващо диригентската палка и поведе грациите към много успехи по световните и европейски килими. Имаше и разочарования, свързани най-вече с ансамбъла, но няма как да бъде иначе в тази пъстра палитра от конкуренция и размяна на пластовете.

Успехите на художествената ни гимнастика са константа, която продължава да ни изумява. Всяка годината президентът Илиана Раева и екипът й отбелязват връх след връх и карат нацията да се гордее. 2025-а не направи изключение. Въпреки че нямахме абсолютна световна или европейска титла нито в индивидуалното, нито при ансамблите, грациите ни винаги бяха в борбата за медалите и неслучайно събраха толкова много отличия през годината – цели 52, от които 28 златни (виж таблицата). Независимо дали ставаше въпрос за световни или европейски първенства, Световни или Европейски купи – нашите момичета винаги бяха на подиума.

Стилияна Николова бе името, което изпъкна с целия си блясък. Само две грациите – Таисия Онофричук (Украйна) и Дария Варфоломеев (Германия) бяха пред нея в многобоя, съответно на европейското в Талин и на световното в Рио де Жанейро. Стили стана вицешампионка и на двете първенства, но пък

направи

нещо

историческо

– за първи път от 24 години имахме сребърна медалистка в многобоя при индивидуалното от мондиала по художествена гимнастика. За последно подобно нещо бе направила Симона Пейчева в Мадрид 2001.