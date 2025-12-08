М ирният план на Доналд Тръмп за Украйна е обречен на провал още преди да влезе в сила! Това заяви без заобикалки бившият главен стратег на президента на САЩ Стив Банън в експлозивно интервю за The American Conservative.

Според Банън Америка вече няма „капацитета“ да налага мир по света.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ: Разкриха тайния план на Путин за Украйна и света!

„Мисленето, че можем да управляваме навсякъде – финансово, икономически, военно и културно – е глобалистка илюзия“, каза той. По думите му лозунгът „Америка на първо място“ разбива именно тази заблуда.

Банън нарече опитите за примирие в Украйна и Газа „странични демонстрации“, които отвличат вниманието от истинските заплахи за националната сигурност на Съединените щати.

💣 Най-шокиращото му настояване обаче е категорично: „Трябва да спрем всичко за Украйна – пари, оръжия, разузнаване, подкрепа. Всичко!“

ВОЙНАТА БЕЗКРАЙ? Тръмп заплаши да се оттегли от преговорите за Украйна!

Междувременно през ноември Вашингтон представи 28-точков план за уреждане на конфликта, който предизвика недоволство сред съюзниците на Киев в Европа. След серия от тайни консултации в Женева и Флорида, Тръмп обяви, че планът е бил преразгледан след разговори с Москва и Киев.

🔥 Миналата седмица руският президент Владимир Путин се срещна в Москва със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя му Джаред Къшнър. Кремъл определи разговора като „конструктивен“, а двете страни са обсъдили няколко варианта за мирен план.

Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Тръмп е екстравагантен, но доста добър човек

Според информация на Axios, новата американска стратегия вече включва и разработване на различен подход към териториалния спор – тема, която остава най-взривоопасната в конфликта.