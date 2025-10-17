Н е е време за избори, защото в политически план това означава избори през февруари месец. Провеждането на избори по никакъв начин няма да допринесе за изграждането на стабилен социален мир.

Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който взе участие в заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

„Не, не е време за избори. Това означава избори през февруари месец в началото на една предизвикателна година свързана с предизвикателства с новия бюджет, приемането на еврото и сложна геополитическа среда. Провеждането на избори по никакъв начин няма да допринесат за изграждането на стабилен социален мир“, каза премиерът.

Той отбеляза, че в Народното събрание няма нито спокойствие, нито здрав разум и това се пренася върху обществените настроения и социалния диалог.

"Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор е започнат от нас", каза още Желязков и съобщи, че вчера е разговарял с БСП.

Той съобщи, че в понеделник предстоят срещи.

„Трябва да носим еднаква отговорност за своите действия и решения“, призова министър-председателят.

Източник: БГНЕС