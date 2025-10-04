О ткриха средновековни ампули, с които поклонници са пренасяли миро от свещените земи. Любопитните находки излязоха при разкопките на нос Калиакра. Те представляват особен интерес за археолозите, защото са много добре запазени, съобщават от Националния исторически музей. Така наречените ампули-евлогии са с образите на св. Димитър и св. Теодора. До момента са намерени около 30 такива ампули, повечето от които са достигнали до нас в изключително лошо състояние.

Поклонници

"Тези ампули са използвани основно от поклонниците, пътуващи за светите земи. В тях се е съхранявало миро. Те са малки оловни съдчета с височина от 5 до 12 см, изключително изящно оформени и високо ценени сред средновековните поклонници", разказва пред радио София археологът д-р Филип Петрунов.

С над 400 новооткрити ценни исторически предмета може да се похвали приключващата до дни археологическа експедиция „Калиакра 2025“.

Сред най-ценните артефакти, открити по време на двумесечната работа на учените, са пръстени с пентаграми, златни монети и над 50 сребърни монети, датирани от периода VI до XIV век.

Богиня

Сред важните находки и е и така наречения прочелник с две обеци наушници, отличаващи се с изключителна изработка. Те са намерени в гроб на млада жена в Златния некропол. След намерените през 2007 и 2012 г. това е третият такъв накит, открит в Калиакра. В края на миналия месец доц. д-р Бони Петрунова откри ценна статуетка от гръко-римския пантеон, свързана с култа към Изида-Фортуна (Тюхе).

"Това е била богинята на успеха в Античността. На Балканския полуостров е по-известна като Тюхе. Тя буквално е останала на сантиметри под земята на достигнатите нива от колегите преди 45 години. Две подобни статуетки се съхраняват в Историческия музей в Каварна, интерпретирани като Изида. Те са с една Луна на главата или корона. Тази, която е открита сега, е без корона. Държи рог на изобилието и весло, с което направлява мореплавателите“, посочи д-р Филип Петрунов.

Милена Димитрова