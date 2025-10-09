У спешно приключи инициативата на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация (АИББА) за построяване на реплика на самолета, с който по време на бомбардировките на София през Втората световна война 27-годишният поручик Димитър Списаревски загива, извършвайки таран. 

Представянето на репликата ще бъде в Деня на авиацията - 16 октомври, в НИМ, съобщиха пред БНР инициаторът на проекта Никола Захариев и авиоинженерът Орлин Георгиев, председател на АИББА. Самолетът ще остане като експонат в НИМ.

Орлин Георгиев и Никола Захариев

Орлин Георгиев и Никола Захариев
БНР/Мария Бояджиева

Идеята

"Моделът "Месершмит-109 G-2" е емблематичен за нашата авиация, най-добрият по това време, с който сме защитавали небето на България. В много други държави в момента такива самолети ги има в музея - оригинали или реплики.

Но тъй като ние не сме запазили нито един, решихме да възстановим този същия самолет в мащаб 1:1 и чрез него да почетем паметта и духа на българските герои", обясни още Никола Захариев.

Репликата е точно копие на самолета на Списаревски "Месершмит 109 Г-2". Дървената конструкция на репликата е изцяло покрита с алуминиева ламарина, както е и оригиналният самолет. Спазени са и всички надписи и обозначения на нашите ВВС от това време.

Тази модификация на „Месершмит“ е развивал максимална скорост от 623 км в час и е бил въоръжен с едно 20 мм оръдие и с две 7,9 мм картечници. 

Според данни от немски източници до август 1944 г. България е получила 145 самолета. Всички те след края на войната са предадени на Югославия.

работен момент от изработването на месершмита

макет самолет
БНР

Схватката

На 20 декември 1943 г, когато загива поручик Списаревски, София е нападната от 37 бомбардировача,  разделени на две групи. Пресрещналата ги наша ескадрила с френски самолети „Девоатин“ не успява да ги отблъсне.

Те успешно са хвърлили бомбите си над Централна гара и околовръстния железен път. На този ден българските летци свалят 10 самолета. Освен Списаревски загива и поручик Георги Кюмюрджиев.

Константин Събчев Константин Събчев
самолетът Списаревски оживява НИМ копие макетът перфектно немския изтребител