У спешно приключи инициативата на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация (АИББА) за построяване на реплика на самолета, с който по време на бомбардировките на София през Втората световна война 27-годишният поручик Димитър Списаревски загива, извършвайки таран.

Представянето на репликата ще бъде в Деня на авиацията - 16 октомври, в НИМ, съобщиха пред БНР инициаторът на проекта Никола Захариев и авиоинженерът Орлин Георгиев, председател на АИББА. Самолетът ще остане като експонат в НИМ.

Идеята

"Моделът "Месершмит-109 G-2" е емблематичен за нашата авиация, най-добрият по това време, с който сме защитавали небето на България. В много други държави в момента такива самолети ги има в музея - оригинали или реплики.

Но тъй като ние не сме запазили нито един, решихме да възстановим този същия самолет в мащаб 1:1 и чрез него да почетем паметта и духа на българските герои", обясни още Никола Захариев.

Репликата е точно копие на самолета на Списаревски "Месершмит 109 Г-2". Дървената конструкция на репликата е изцяло покрита с алуминиева ламарина, както е и оригиналният самолет. Спазени са и всички надписи и обозначения на нашите ВВС от това време.

Тази модификация на „Месершмит“ е развивал максимална скорост от 623 км в час и е бил въоръжен с едно 20 мм оръдие и с две 7,9 мм картечници.

Според данни от немски източници до август 1944 г. България е получила 145 самолета. Всички те след края на войната са предадени на Югославия.

Схватката

На 20 декември 1943 г, когато загива поручик Списаревски, София е нападната от 37 бомбардировача, разделени на две групи. Пресрещналата ги наша ескадрила с френски самолети „Девоатин“ не успява да ги отблъсне.

Те успешно са хвърлили бомбите си над Централна гара и околовръстния железен път. На този ден българските летци свалят 10 самолета. Освен Списаревски загива и поручик Георги Кюмюрджиев.

