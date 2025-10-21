Днес започва поредната серия ремонти по основните магистрали у нас, които ще затруднят движението в следващите дни.

На АМ „Тракия“, между 60-и и 61-ви км в посока София, движението ще се извършва само в изпреварващата лента заради ремонт на настилката. Работата ще продължи от 7:00 до 18:00 часа, а в активната и аварийната лента ще има ограничение.

Ремонтът по магистралата не спира и в област Стара Загора, където вече е затворен пътен възел „Стара Загора“ при 208-ия км. Трафикът от София към града се отклонява през пътен възел „Чирпан Изток“ и път II-66. За шофьорите от Хасково и Стара Загора към Бургас обходният маршрут минава по пътищата I-5 и I-6 през Казанлък.

На 21 и 22 октомври ще бъде ограничено движението и в тунел „Големо Бучино“ на АМ „Струма“, заради ремонт на станция на мобилен оператор. Между 10 и 16 ч. движението към София ще се осъществява двупосочно в тръбата за Кулата със скорост до 50 км/ч.

От днес започва и превантивен ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“ – в посока София между 23-ия и 30-ия км. В тази отсечка движението ще бъде напълно спряно, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна.

От АПИ призовават водачите да спазват пътните знаци, да не предприемат рискови изпреварвания и да карат със съобразена скорост.