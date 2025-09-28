О бщина Видин отряза кандидатурата на патриарх Даниил за почетен гражданин. Това се случи след скандално гласуване в Комисията по символика, която трябваше да реши дали Негово светейшество да бъде допуснат за финално одобрение (гласуване) от местния парламент. С три гласа „против“ и два „за“ обаче бившият видински митрополит получи отказ.

В резултат Милен Милчев (ИТН) – един от общинарите, подкрепили дядо Даниил, напусна комисията, подозирайки политическа разправа с главата на Българската православна църква (БПЦ). В мотивите си към заявлението той пише следното: „И не желая да бъда част от орган, който счита канонично избрания Български патриарх за недостоен!“.

Антим I

Духовници обясниха, че в епархията има стара традиция владици да бъдат издигани за почетни видинчани. В миналото за такива са били провъзгласявани дълголетният митрополит Неофит (починал на 103 г.) и екзарх Антим I.

През август миналата година инициативен комитет издига и Даниил само месец след като става вторият видински духовник, избран за Български патриарх. Тогава неговата кандидатура не е допусната поради проблеми с документите. През януари е направен нов опит, който вече е успешен.

Ново 20

Месец по-късно десни общинари внасят ново изискване, според което при номинация приживе вече ще се изисква нотариално заверено съгласие от бъдещите почетни граждани. Именно това сега се изтъква като формален повод за декласирането на патриарха, тъй като в документите липсвало неговото съгласие. Председателят на временната комисия Калин Виденов (ПП-ДБ) коментира вчера пред „Телеграф“: „Моето мнение и мотиви са не че патриархът не трябва да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на Видин“, но просто не е сега моментът.“ Той обясни още, че нямало единодушие в общината, като визира мнението на свои гласоподаватели, както и „негативни постове в социалните мрежи“.

Оценки

Tам оценките за доскорошния местен владика варират от „Осанна“ до „Разпни го“. Едни изтъкват, че не патриархът се нуждае от почетно гражданство, а самият Видин. Отбелязва се и неговата безценна помощ за благоустрояването на храмовете в най-малките общини и селца, че благословил протестите за магистрала и по-добри пътища. Други, пък критикуват русофилските настроения на Даниил, както и лошото състояние на катедралата „Св. Димитър Солунски“ – емблема на града, скована от скъпо скеле, по което никой не работи. За да тушира напрежението, само преди ден новият Видински митрополит Пахомий направи водосвет и даде повторен старт на ремонтните дейности. Той получи и близо 3 млн. лева помощ от държавата.

Любомир Старидолски