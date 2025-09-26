С лужители на Центъра за градска мобилност рязаха скоба с ножовка заради нарушител, който след поставянето й е завъртял волана. Това се вижда на клип, публикуван в социалната мрежа от 0. Екипът, отзовал се, за да освободи автомобила, се натъква на затруднението. Налага се да пристъпят към това действие заради липсата на отказ водачът да им съдейства. Двамата служители започват да режат металната скоба, като се редуват. След 6-7 минути борба успяват да я срежат и да я свалят от гумата.

Безобразия

Оказва се, че този номер не е единственият, до който някои прибягват. Други „доброжелатели“ слагат лепило в ключалките и така създават затруднения на екипите, които се занимават с контрола. Това не само губи излишно време на служителите, а води до това други водачи, които не са платили своевременно таксата за зона, да чакат дълго, докато бъде освободен автомобилът им. Доста граждани негодуват срещу това, но се оказва, че има причина за някои от забавянията, а те не са в резултат на размотаване или заради пазаруване в някое магазинче. Не са изолирани и случаите, в които някой се опитва да среже с флекс скоба, знаейки много добре, че не е платил за паркиране и надявайки се, че ще мине гратис. Заради подобен опит през август служител на ЦГМ би нарушител, когото залови да реже скоба на ул. „Дунав“. Мъжът беше задържан и му беше повдигнато обвинение за нанасяне на леки телесни повреди на двама души.

Владимир Христовски