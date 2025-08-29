Н ад 60 огнеборци успяха да локализират в петък от три страни големия горски пожар в местността Белите камъни на територията на Национален парк "Рила".

Огънят лумна в четвъртък следобед високо над симитлийското село Горно Осеново. В битката най-напред се включиха пожарникари и горски, а по-късно и служители на парка. Огънят обхвана около 60-70 декара горски насаждения от бял бор и стигна до алпийската част на над 1700 метра надморска височина.

Пожарникарите направиха ивици и успяха да ограничат разпространението на пламъците. Има дежурни хора по периметъра на пожара.

Проблемът е в труднодостъпния терен, който на места е непристъпен за човешки крак. Има скали по северния фронт на пожара, който остава активен. Това наложи включването на екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер Ми-17 в ранния следобед, за да се помогне за спирането на огъня и от север. Вертолетът излетя в 11.45 ч. от авиобазата в Крумово, за да се насочи към засегнатия от огъня район.

В помощ на огнеборците в гасителните действия участват и 20 военнослужещи с техника от Трето бригадно командване - Благоевград, които са в състава на Сухопътните войски.

Включването на военнослужещите е след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и по разпореждане на началника на обраната. „Проблемът е, че тук няма вода, река Ракочевица е далече. Може обаче да се каже, че спряхме разрастването на огъня от всички страни. Но няма нищо сигурно, тъй като при появата на силен вятър може да се разгори отново. Усилията ни са насочени към локализиране на огъня и предотвратяване на разрастването му към по-големи горски масиви“, коментира за „Телеграф“ Маргарит Делин от НП „Рила“.

Владимир Симеонов