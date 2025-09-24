Т ротоарите в градовете са осеяни с безразборно захвърлени електрически тротинетки въпреки влезлите в сила в началото на месеца ограничения за паркирането им, видя „Телеграф“.

Напряко на тротоара, пред изходи на метрото, по стълби на подлези, в паркове и градини, както и около кофи за боклук, стотици тротинетки биват изоставяни от наемателите си без оглед на удобството на пешеходците или градската естетика.

Те остават на тези места, докато някой друг не ги наеме, а компаниите за отдаване на тротинетки под наем ги прибират само в случай че батерията е паднала и има нужда от зареждане.

Промени

В началото на лятото като част от маратонските промени в Закона за движението по пътищата депутатите гласуваха редица правила и ограничения при ползването на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) – обединяващото название на ел. тротинетки, ел. колелета, сегуей и др.

Сред ограниченията бе и мащабно затягане на правилата за паркиране на тротинетките, като за тях на практика бяха забранени почти всички обществени зони в градовете. Широкообхватната забрана направи незаконно паркирането им в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, както и пешеходни зони. Не могат да се паркират тротинетки и на тротоари и входове към метростанции.

Забранено е те да бъдат оставяни и пред входове на сгради, на спирки на наземния транспорт, на пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания.

Тротинетки масово се изоставят на тротоари и в паркове и пешеходни зони.,

Места

Така позволени за паркиране в градовете остават само т.нар. специализирани паркоместа за двуколесни МПС и ИЕПС. Тези места обаче са с ограничен брой и малцина наематели на тротинетки си правят труда да ги оставят там. От Столична община за „Телеграф“ обясниха, че нямат правомощия по Закона за движението по пътищата във връзка с паркирането на тротинетките, и ни насочиха към МВР. „Телеграф“ попита силовото ведомство за плановете му във връзка с паркирането на ИЕПС и ще публикува отговорите, когато те бъдат изготвени.

Неясноти

Същевременно източници на изданието във вътрешното ведомство казаха, че кадровият ресурс е ограничен и в момента няма звено, натоварено с тази дейност. Налице са и редица неясноти относно това кой е нарушителят – наемателят или собственикът на тротинетките. Липсва и специална инструкция как да бъдат глобявани дистанционно юридически лица, собственици на превозни средства, които обаче нямат регистрационен номер.

Такъв всички тротинетки у нас ще трябва да имат, но това ще се случи след 1 февруари 2026 г., а в момента общините са в период на създаване на организация за бъдещата регистрация. От Столична община заявиха за „Телеграф“, че в момента извършват информационна кампания за тротинетките, но фокусът ѝ е безопасността на движението – изискването за носене на каска, забраната за возене на пътници, както и предупреждение към родителите, че подлежат на санкция от 500 лв., ако предоставят тротинетка на деца под 16-годишна възраст.

Контролният орган за това нарушение обаче отново е МВР. „Стараем се да реагираме на всеки сигнал за неправилно паркирана тротинетка по най-бързия начин и окуражаваме хората да подават сигнали към нас“, заявиха за „Телеграф“ от една от големите платформи за отдаване на тротинетки под наем.

Във Варна нямат специално място

Във Варна няма нито обособени места за паркиране на ел. тротинетки, нито глобени за това физически или юридически лица. Още на 25.04.2024 г. с решение на Общинския съвет бе гласувано въвеждането на санкции за паркиране и движение на ел. тротинетки в морската столица. Това стана възможно с промени в Наредбата за организация на движението на територията на общината.

С измененията се въведе ограничение на скоростта на електрическите превозни средства до 25 км/ч. Забрани се движението им в паркове, градини, площади, детски площадки, тротоари и кръстовища с пресичания на пешеходци. Предвидената глоба при нарушение на скоростта е в размер на 50 лв. за физически лица. Същата е финансовата санкция и за неправилно паркиране.

Глобата за физически лица за паркиране (фирми за отдаване под наем) е 500 лв., като за повторно нарушение тя е в размер между 800 и 2000 лева. Съветниците дадоха на местна власт тримесечен срок да обособи местата за паркиране на електрическите тротинетки в паркове, градини и пешеходни пространства, но година и половина по-късно подобни паркинги все още няма.

Правоъгълници като този на снимката са единствените законни паркинги за тротинетки

Русе изгони наемните платформи

Жанета Йорданова

От края на май тази година използването на електрически тротинетки под наем в Русе бе преустановено с решение на Общинския съвет. Причината е в зачестилите в града тежки инциденти, един от които завърши фатално за 46-годишния водач на тротинетката. Само през миналата година 35 души в Русе бяха ранени в резултат на безобразно управление при този вид придвижване.

Инциденти обаче продължават да се случват. Иззети са десетки тротинетки поради несъобразяване с въведените правила. Много русенци смятат, че трябва да има по-крайни мерки и да се въведе пълна забрана за използването на тротинетки в града по примера на няколко европейски държави, където освен наемните са забранени и личните електрически превозни средства.

*Автор: Екип на "Телеграф"