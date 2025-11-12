С толичната община прекрати обществената поръчка за боклука в София - за 1-ва и 7-а от седемте обявени позиции. Решението е на вътрешната комисия и е изпратено към Агенцията за обществени поръчки. Така местната власт ще върви към пряко договаряне за сметоизвозването в районите “Средец”, “Лозенец” и “Студентски”, „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“ където договорите приключват на 27 декември.

Тази година изтичат 7 от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения. Столична община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност: 515 473 737 лева с ДДС за пет години. Покана за директно договаряне може да получи всеки един от участниците в мегапоръчката, както и други фирми, които не са участвали до този момент в процедурата. Междувременно от общината обявиха, че работят върху това те да поемат сметопочистването, чрез “Софекострой” и СПТО.

Владимир Христовски