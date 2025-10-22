З адължително фирмите, предоставящи забавления като полет с балон, скок с парашут или парасейлинг, трябва да имат застраховка „Злополука“. Включени са още теглене на надуваеми съоръжения с джетове, тандемни скокове от малки самолети и други. Това е записано в проект на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена безопасност, публикуван за обществено обсъждане след трагедията с малкия Иван в Несебър.

За целта доставчиците на тези услуги сключват задължителна застраховка „Злополука“ на лицата, които ги ползват. Със законопроекта се предлага размерът на минималната застрахователна сума да се определя от Министерския съвет, а не както е разписано в Кодекса за застраховането. Според текстовете в него минималната застрахователна сума по задължителната застраховка „Злополука“ за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв.

Деца

Поради факта, че в големия си брой потребители на атракционните услуги са деца, за тях също ще се прави полица. Ползването на услуги от лица под 14 години ще се разрешава, ако са придружени от пълнолетно лице, като със заплащането на цената на услугата пълнолетното лице се съгласява с правилата за ползване на услугата и с рисковете, свързани с нея.

Предвижда се всяко лице, което има намерение да предоставя атракционни услуги с повишена опасност преди започване на дейността си, да е длъжно да подаде уведомление до министъра на туризма за вписване в публичен регистър, който ще се създаде и води в Министерството на туризма и ще бъде част от Националния туристически регистър.

Безопасност

Задължават фирмите да имат план за безопасност при предоставяне на услугата и да определят отговорно лице за безопасността. Доставчиците ще имат също и задължение да изготвят и поддържат на видно място правила за безопасност при ползване на услугата. Въвежда се изискване към доставчиците ежедневно преди пускане в експлоатация да извършват предексплоатационна проверка.

Глобите за нарушения от самите фирми или контролиращите органи стигат до 100 000 лева. Контролът е възложен на кмета на общината или на района, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“; Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Комисията за защита на потребителите.

Елена Иванова