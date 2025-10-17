А нонимен програмист доброволец направи приложение, което следи градския транспорт в реално време и реално местоположение на превозните средства.

Досега през сайта на Центъра за градска мобилност, както и други приложения, столичани можеха да проверяват само разписания и време до следващо идване на чакания от тях транспорт. Приложението Мap.Bpilot253 обаче визуализира всеки автобус, тролей или трамвай с точното му местоположение върху подробна интерактивна карта на града.

Визуално дизайнът следва този на ЦГМ, като трамваите са маркирани с жълто, тролеите със синьо, а автобусите – с червено флагче.

Програмата позволява да се проверява кога превозното средство пристига на спирката, както и текущите закъснения по линиите. Сред функционалностите на платформата е и разписанието на влаковете в метрото и списък с всички коли, които предстои да спрат на съответна спирка. Приложението е безплатно и не изисква регистрация.

„Приложението стана възможно, след като Столична община отвори цифровите данни на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) за публичен достъп. Отварянето на данните беше по моя инициатива и на зам.-кмета по дигитализация на София Иван Гойчев“, коментира общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Деян Дянков