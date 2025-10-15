След близо десет години на върха, Microsoft официално спира поддръжката на Windows 10 – операционната система, която задвижваше над милиард устройства по света. Оттук нататък няма да има нови функции, ъпдейти или поправки по сигурността.

Компанията предлага временна „патерица“ – програмата Extended Security Updates (ESU), която ще осигурява ограничени защити за кратък период, но само за тези, които се регистрират. В Европа тя ще е безплатна за една година, но след това – край.

💥 Какво означава това за потребителите?