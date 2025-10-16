Сензация в автомобилния свят! Хвалените plug-in хибридни автомобили (PHEV), които производителите представят като „зелен компромис“ между електромобилите и бензиновите коли, всъщност замърсяват въздуха почти толкова, колкото старите дизели. Това показва нов доклад на организацията Transport and Environment, който разтърси индустрията.

Според анализа, направен върху данни от над 800 000 автомобила в Европа, реалните въглеродни емисии на PHEV моделите са пет пъти по-високи от официално декларираните. Производителите твърдят, че тези коли отделят с 75% по-малко CO₂, но на практика разликата е едва 19% – а често дори няма никаква.

„Реалните емисии растат, докато официалните намаляват. Разликата се задълбочава и това е сериозен проблем“, казва София Навас Голке от Transport and Environment.

Оказва се, че повечето шофьори почти не карат на ток – само 27% от пробега е електрически, въпреки че компаниите твърдят, че този дял е 84%! А още по-изненадващо – дори когато колата уж върви на ток, двигателят с вътрешно горене често пак работи.

ВАС ОТСЕЧЕ: Екостикерите за автомобилите са незаконни!

Експерти определят изследването като „счупване на илюзията“, която автомобилните гиганти градят от години. „Разликата между реалните и лабораторните резултати при хибридите е много по-голяма, отколкото при бензинови или дизелови коли“, предупреждава д-р Патрик Пльоц от Института „Фраунхофер“.

Междувременно автомобилните компании настояват ЕС да смекчи климатичните цели и да позволи продажбата на PHEV след 2035 г. Германският канцлер Фридрих Мерц дори обяви, че ще се бори срещу „драстичната забрана“ на двигателите с вътрешно горене.

ВНИМАНИЕ, ШОФЬОРИ: Нови правила за колите в ЕС!

Докладът поставя под съмнение „зелената“ роля на хибридите и подсказва, че те може да са по-вредни, отколкото полезни за бъдещето на планетата.