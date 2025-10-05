Д рамата с потопа в курорта "Елените" отприщи най-грозните черти на някои български граждани.

След като цялото гето на Царево се изсипа по крайбрежието да се обогатява от парите на разбилия се в морето сейф на местен автомонтьор, ново съкровище лъсна на хоризонта.

ИЗЧЕЗНАЛИЯТ СЕЙФ В ЦАРЕВО: Съкровището се появи, плувнаха столевки в морето! (ВИДЕО)

Този път нагли мародери са спипани с хиляди евро и левове, задигнати от нечий дом.

Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс Елените.

По информация на БНР в тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро. Намерени са и ключове от стаи. Задържаните са от Свети Влас, те са криминално проявени.

Двамата са заподозрени за обири на жилища в района. Разследването продължава.

Междувременно още от събота, когато стана ясно, че тумби хора ровят боклуците край Царево, за да докопат чуждите пари, социалните мрежи завряха от коментари. Всички демонстрират срам и погнуса от действията на събирачите.

Известният богослов и журналист Горан Благоев избухна с пост:

"Истинското бедствие не са наводненията, а хората.

Това, което се случва в Царево след поредния катаклизъм е срамно. Още в петък се разбра, че водата е завлякла сейф с документи и голяма сума от пострадал автосервиз. Ден по-късно плажът при Понтона гъмжи от хора, които и по тъмно събират столевки и петдесетолевки, сякаш не знаят чии са парите. Колко от тях ще бъдат върнати на хората от автосервиза не е ясно. А МВР можеше да изпрати поне един полицай за респект...

Това е нагледна илюстрация за тинята, която е заляла обществото ни. И сякаш все повече затъваме в нея."

От пост на гневна читателка става ясно, че не само пари, ами и купища лаптопи, дрехи и бижута задигали мародерите.

А написа Георги Александров по поста написа:" Седя и си мисля ....Гледам рови с мотиката в тинята за да намери 100 лв ...Но ако му кажеш да копае картофа и ще получи 100 лв ....Аааа .. оооо аз за 100 лв нема да му копам"

Заради мародерските набези още от ранни зори полицията блокира вход-изходите на Царево, като са изградени контролнопропускателни пунктове.

Проверяват всеки автомобил и не допускат в града лица, които не могат да докажат основателна причина за посещението си.