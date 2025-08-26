О ткриха двама туристи във ваната на хотела им - в безсъзнание, като единият от тях - модел, е бил мъртъв.
Това съобщават гръцките и бразилските медии, като уточняват, че в стаята им е намерен наркотик.
Μύκονος: Βρέθηκαν ναρκωτικά στο δωμάτιο του 25χρονος Βραζιλιάνου που εντοπίστηκε νεκρός
Яго Кампос е 25-годишен модел, намерен в безсъзнание, бил с 23-годишния си приятел - създател на съдържание за възрастни Райън Силвейра в банята на самостоятелна стая в хотел в Миконос.
Dois brasileiros foram achados desacordados na piscina de um hotel em Mykonos, na Grécia. O modelo Yago Campos, 25, morreu no local, enquanto o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, 23, foi resgatado inconsciente e segue internado.
Двамата са открити едва след като служител по почистването забелязва вода, която се стича по балкона, и съобщава за това на рецепцията.
Трагедията се разиграла в неделя, 24 август.
Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου
Персоналът на хотела влязъл в стаята и заварил младите мъже вече безчувствени.
MODELO BRASILEIRO MORR3 NA GRÉCIA
O modelo Yago Campos, de 25 anos, faleceu em Mykonos, na Grécia, após ser encontrado inconsciente na piscina de um quarto de hotel junto com o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23, que permanece hospitalizado. A descoberta ocorreu…
Райън Силвейра бил откаран по спешност в здравния център на Миконос, където продължава да бъде хоспитализиран, а моделът Яго Кампос бил обявен за мъртъв на място.
Τραγωδία στη Μύκονο: Νεαρός τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός σε ιδιωτική πισίνα ξενοδοχείου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
Властите все още чакат аутопсията, за да установят точната причина за смъртта. Силвейра все още не знае, че приятелят му е мъртъв.
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia