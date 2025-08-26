О ткриха двама туристи във ваната на хотела им - в безсъзнание, като единият от тях - модел, е бил мъртъв.

Това съобщават гръцките и бразилските медии, като уточняват, че в стаята им е намерен наркотик.

Яго Кампос е 25-годишен модел, намерен в безсъзнание, бил с 23-годишния си приятел - създател на съдържание за възрастни Райън Силвейра в банята на самостоятелна стая в хотел в Миконос.

Двамата са открити едва след като служител по почистването забелязва вода, която се стича по балкона, и съобщава за това на рецепцията.

Трагедията се разиграла в неделя, 24 август.

Персоналът на хотела влязъл в стаята и заварил младите мъже вече безчувствени.

Райън Силвейра бил откаран по спешност в здравния център на Миконос, където продължава да бъде хоспитализиран, а моделът Яго Кампос бил обявен за мъртъв на място.

Властите все още чакат аутопсията, за да установят точната причина за смъртта. Силвейра все още не знае, че приятелят му е мъртъв.

