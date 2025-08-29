В броя на вестник „Телеграф“ на 29 август, петък, ще прочетете:
👉 Колко млади шофьори като Виктор Илиев затриват хора на пътя всяка година - в темата на "Телеграф"
👉 Кога ще пускат генератори при спирането на тока - коментира в интервюто на "Телеграф" Георги Миков, главен изпълнителен директор на “Електрохолд България“
👉 Какво ще зареждат в лекарските кабинети на училищата
👉 Как преработват закона за надценките на храните
👉 Какво събитие организира в Лондон наш кмет
👉 Коя част от Херкулес откриха на Хераклея Синтика
👉 Защо спряха строежа на 18-метрова камбанария
👉 По каква рокля сгащи Иво Димчев естрадната прима Лили Иванова
👉 Как празнуват 20 г. като дует Мира и Милко Калайджиев
👉 Получавате и подарък - пълните телевизионни програми!
