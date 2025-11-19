В ойната между Илон Мъск и Доналд Тръмп приключи. Президентът на САЩ покани милиардерa в Белия дом за грандиозна вечеря в чест на престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд.

Мъск прие и си прекара чудесно там в компанията на също толкова известния футболист Кристиано Роналдо. „Най-великите световни лидери са събрани в тази зала: бизнесмени, спортисти“, каза Тръмп на приема, вдигайки чашата си. „Синът ми е голям фен на Роналдо... Мисля, че сега уважава баща си малко повече. Просто защото аз ги запознах“, добави той.

И все пак, погледите на повечето от присъстващите на вечерята бяха насочени не към Роналдо, а към Мъск. Скандалът му с Тръмп това лято беше толкова емоционален, че изглеждаше, че милиардерът завинаги е загубил възможността да стъпи в Белия дом при сегашния президент. Снощната вечеря обаче доказа друго.

#InPhotos | Trump and Melania host Saudi Crown Prince: Elon Musk, Cristiano Ronaldo and more attend White House dinner



„Тази покана в Белия дом беше най-очевидният публичен знак за подобряване на отношенията между президента на САЩ и най-богатия човек в света“, отбеляза Financial Times.

Цялото държание на Мъск на приема показваше, че се чувства напълно комфортно като почетен гост. Той се усмихваше, разговаряше приятно с останалите гости и с готовност позираше за снимки.