Б ившата министър-председателка на Бангладеш Шейх Хасина бе осъдена днес на смърт.

Причината - престъпления, извършени по време на репресиите срещу студентските бунтове миналата година, когато правителството ѝ бе свалено от власт, предаде ДПА.

Специален съд в Дака обяви присъдата за престъпления срещу човечеството днес в претъпканата съдебна зала на фона на строги мерки за сигурност.

Хасина не присъства на съобщаването на съдебното решение, тъй като през август 2024 г. избяга в Индия.

Това е първата смъртна присъда за бивш лидер на правителство в страната.

Хасина даде директна заповед за стрелба срещу протестиращи, пише в съдебното решение.

78-годишната жена е призната за виновна по три обвинения в престъпления срещу човечеството заради убийствата при протестите.

По данни на ООН около 1400 души са загинали при демонстрациите.

Източник: БТА