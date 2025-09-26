- Г-н Панайотов, на края сте на втория си мандат като съдебен заседател в Софийски районен съд. Председател сте и на Съвета на съдебните заседатели там. Какви са условията на работа и отношението към вас?

- Наложително е да бъде информирано българското общество за някои тревожни процеси и тенденции, свързани с отношението на съдебната власт към общественото представителство, а именно към съдебните заседатели, към тяхната работа и функции. Налице е пренебрежително отношение към института на съдебния заседател от страна на органите и институциите, свързани с избора и функционирането на съдебните заседатели.

Недостатъчно е прецизирана нормативната уредба, свързана с избора на съдебни заседатели, с цел излъчване и привличане на по-качествени и на по-високо ниво личности – независими, будни, освободени от всякакви политически и други зависимости, с висок морал и добро име в обществото.

Съдебният заседател е основният гарант и коректив за справедливост, прозрачност и независимост в един съдебен процес. Основната му задача е да следи за спазването от всички участници в процеса на нормативната уредба и правилата, да има равнопоставеност и справедливост между всички страни в съдебния процес. Съдебният заседател е с равен глас и права с председателя на съдебния състав – професионалния съдия.

- Какво се случва на практика?

- Столичният общински съвет набира кандидати по документи, но без масова информационна кампания, където по-голям брой граждани да бъдат запознати с дейността и функциите на съдебните заседатели и колко високоотговорна и важна е работата на съдебните заседатели в един съдебен процес.

Едно от важните условия при кандидатите за съдебни заседатели е тяхната психическа годност. Да, но на това изискване продължава да не се обръща достатъчно внимание, получават се медицински удостоверения след платена такса, събеседване с лекар, без да се извършва реален психотест и изследване. Нито при кандидатите за съдебни заседатели, предполагам, че и при магистратите, при което е възможно да бъдат допуснати негодни за дейността кандидати. Както всъщност се е случвало поради фиктивния преглед.

- Правите ли опити да промените нещо?

- Представителството на Съвета на съдебните заседатели положи усилия за повишаване на критериите при избор на съдебни заседатели. Имаме усещането и допускаме вероятност, че е възможно да има съглашателство между Общинския съвет и съдилищата да се неглижира изборът на съдебните заседатели. Неписано правило е.

Ние осъществихме контакт с комисията по избор на съдебни заседатели в Столичния общински съвет в два поредни избора, като направихме някои предложения. Същата комисия при последния избор на съдебни заседатели си позволи да използва подвеждаща и невярна информация относно заплащането на съдебните заседатели с цел по-лесно попълване на необходимия брой кандидати. Публикувана бе сума от 125 лева дневно, което абсолютно не отговаря на реалността. В действителност заплащането е 1/22 от 60% от възнаграждението на съдиите в съответния съд, но не по-малко от 20 лева дневно. Това заплащане не е осъвременявано от 10 и повече години. Смятам, че това въвеждане в заблуда от страна на комисията по избор към Столичния общински съвет е недопустимо и трябва да бъде потърсена отговорност от компетентните органи.

- Търсите ли помощ извън системата?

- Дейността и участието на съдебни заседатели в съдебния процес е изключително важна и отговорна задача, поради което са нужни будни и отговорни, морално извисени личности, които да встъпят в длъжността на съдебния заседател. Затова Съветът на съдебните заседатели направи опит за информационна кампания чрез разговор с директора на БНТ Емил Кошлуков. Отговорът от него беше, цитирам по памет: „Потърсете рекламни спонсори, за да направим рекламна кампания.“ Моят коментар и възмущение на това е, че става въпрос за обществено значима тема, касаеща пряко и косвено обществото, що за рекламна кампания би била, в която ще обсъждаме в държавната телевизия теми, свързани с правораздаването в България.

- Какво друго ви възмущава?

- През последния времеви период от мандата при голяма част от съдебните заседатели към Софийския районен съд остава усещането за тенденциозно и дори враждебно отношение към съдебните заседатели от администрацията на СРС. Едно от доказателствата за това е демонстрираното грубо, арогантно и недопустимо отношение от страна на високопоставен съдебен администратор – г-жа Сомова, по време на провеждане на общо събрание на съдебните заседатели.

- От какво сте лишени, за да си вършите работата спокойно и нормално?

- Съдебните заседатели в Софийския районен съд бяха лишени от служебен достъп до сградата и залите на СРС, където по право и по задължение би трябвало да влизат съдебните заседатели като неизменна част от съдебния състав. Съдебните заседатели нямат право да участват пряко или косвено в диалога между страните по делото. Недопустимо е да слушаме разговорите на страните по делото в коридора.

Съдебните заседатели в Софийския районен съд са лишени от елементарни условия за осъществяване на дейността си. Многократно е отправяно искане от ръководството на Съвета на съдебните заседатели към ръководството на съда с настояване за предоставяне на стая на съдебния заседател, оборудвана със съответната техника – компютър, монитор, принтер и всичко останало, необходимо за спокойното и нормално осъществяване на дейността на съдебните заседатели, като писане на мотиви и др. В това помещение би трябвало да може да се изчаква между две и повече дела за деня, както и всеки съдебен заседател да се подготви за участието си в заседание. Това до момента не е направено. Често се случва в един ден да имаме повече от едно заседание. Например в 10 часа и в 14 часа. Във времето между заседанията съдебните заседатели са принудени да изчакват в близки заведения, като не всеки има възможност и желание за това.

- Какво отговарят на искането ви за стая на съдебните заседатели?

- Отговорът е, че няма площ да бъде осигурена такава.

- Запознат ли е председателят на съда с проблемите на съдебните заседатели?

- Моето уважение към председателя на Софийския районен съд. Той е доста възпитан, сговорчив, но смятам, че колективът, с който работи, не е достатъчно коректен и той не успява да упражни своята власт. Запознат е с исканията ни, но предполагам, че прекалено е зависим от своите съветници. Част от съдиите подкрепят изцяло съдебните заседатели, спазвайки стриктно правните и моралните норми при взаимодействието си с тях.

- Как протича взаимодействието между съдиите и съдебните заседатели?

- Една част от съдиите имат доста авторитарен стил – не дават възможност на членовете на състава да изразят позицията си, като не се съвещават с тях по въпроси, касаещи процеса, като допустимост, определения и др., което е нарушение на разписаните правни норми.

Адмирации за достойните, професионално подготвени и морално извисени съдии в състава на Софийския районен съд, които наистина съществуват. Чест и отговорност за всички нас съдебни заседатели е да работим с тях. В тях е надеждата на обществото ни за така бленуваната справедливост в правораздаването. Но за съжаление системата допуска и магистрати с тежки характеропатии, с които е трудно сътрудничеството и съвместната работа. Не е далеч времето, когато ще бъдат назовани поименно магистрати, незачитащи моралните норми, както и ще се осветлят за обществото тяхното поведение и действия в съдебна зала.

- Кой най-много пречи на работата ви?

- Недобре функциониращата съдебна администрация, ръководена от съдебен администратор в Софийския районен съд. На голяма част от съдебните заседатели, включително на мен, вече в края на мандата, няма издаден пропуск за съда. Влизаме в съда с лична карта.

Миналата година бях потърсен като председател на Съвета на съдебните заседатели от председателя на съда, който разпореди на служителите и те ми връчиха проект на правилник за вътрешния ред, който касае съдебните заседатели. Да погледнем и да си кажем мнението. Взехме присърце това – събрахме се съветът и други колеги. Направихме предложения от 7-8 страници – визирахме членове и норми от Закона за съдебната власт. Представихме го. Не знам дали го прочетоха, но не ни отговориха дълго време. Пуснаха си техния правилник. Питането е проформа, това установих.

- Какво още не е наред в Софийския районен съд според вас?

- В Софийския районен съд зад всяка съдебна зала има малка стаичка, където съдебният състав трябва да се съвещава и да взема решения. Там изчаквахме началото на заседанието. Сега са празни и нито една не функционира по предназначение. Имаха маси и столове, но ги махнаха. Конструктивно тия стаички са осигурени. А ние извеждаме страните навън и се съвещаваме в съдебната зала.

За подпис от съдебен заседател пък се използва нерегламентиран достъп. Има две стаи с компютри и монитор, където правим електронното подписване по дела. Те са на първия и втория етаж в служебния коридор. За да стигнем до тия стаи, долу на гишето разпределителят на дела дава карта на съдебния заседател за достъп до служебния коридор, за да отиде до стаичката да подписва. Преди, когато имахме достъп, по всяко време можехме да отидем до тия стаи да подпишем дела, без да минаваме през гишето долу и да ангажираме когото и да било. Това е неофициален достъп, от миналата година е така. От една страна, ни е забранено да ползваме служебните коридори за вход към съдебните зали, но пък, от друга, е нужно да пребягваме набързо през същите коридори, за да подпишем.

- В крайна сметка защо според вас съдебните заседатели в СРС са в затруднение?

- Отнемането на правото на съдебните заседатели да влизат в служебните коридори бе обяснено, че е решение на Главна дирекция „Охрана“ заради мерките за сигурност. Имам информация по телефона от ръководството на ГДО, че то няма отношение към прекратяването на този достъп. Явно е вътрешно решение под нечие давление с цел осигуряване на повече лично пространство на съдебната администрация и персонала на съда. Но това е обществено пространство, където никой не може да се разпорежда в лично качество, пък било то и държавна съдебна администрация.

- Как се става съдебен заседател?

- Всеки български гражданин от 21- до 68-годишна възраст, който е без запрещение, може да кандидатства за съдебен заседател. По закон съдебните заседатели имат равни права със съдията. Мандатът е 4-годишен. След края на мандата съдебните заседатели доглеждат делата, в чиито състави участват, тъй като съдебният състав е единен и неизменен до приключване на съдебния процес. В Софийския районен съд, който е най-големият районен съд в страната, се избират 250 съдебни заседатели. Повечето от тях са на пределна възраст, но дойдоха и млади хора. По време на мандата някои се отказват и делата се разпределят между по-малко съдебни заседатели. При последните избори получих информация, че е имало 330 кандидати, голяма част от тях подведени от рекламата за 125 лв. на ден.

Съдебната система има нужда от заседатели, които да са будни, морално стабилни хора, с добро име, с хъс и смелост, отстоявайки своята позиция с чест, независимо от позицията на останалите. Да не са корумпирани, да не са с култ към личността и без всякакви зависимости.

Върви тревожна тенденция към ограничаване на общественото представителство във всички обществени институции. Народовластието в съдебната власт в България е към своя край, ако не се ангажират будни, достойни и с добри морални характеристики обществени представители, като се създадат условия за тяхната спокойна и пълноценна работа.

Закоравяла е съдебната власт, наложително е основно реформиране, отношение и допускане на общественото представителство като основен коректив и гарант за справедливост и прозрачност в правораздаването. В противен случай системата се капсулира и отдалечава от основни човешки принципи и конституционни норми в едно демократично общество.

ТОВА Е ТОЙ

Завършва икономика на индустрията в УНСС

Председател на Съвета на съдебните заседатели

при Наказателното отделение на Софийски районен съд втори мандат

Мария Кадийска