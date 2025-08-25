В броя на вестник „Телеграф“ в понеделник, 25 август ще прочетете:

Колко са жертвите на онлайн измами у нас и колко пари са загубили?

Колко поскъпна прическата в салоните за красота в страната?

Какви нови животни има в зоопарка в Бургас и защо ще увеличават площта му?

Ще се вдигне ли имотният данък и защо?

С кого се срещна Мария Бакалова в Лондон?

Каква награда грабна документалният филм на Иво Димчев?

Къде ще бъде Николина Чакърдъкова за Съединението?

Интервюто е с най-известния пилот у нас Марио Бакалов.

С вестника получавате безплатното и приложението "Агро Телеграф", както и много страници с игри и кръстословици.