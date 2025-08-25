В броя на вестник „Телеграф“ в понеделник, 25 август ще прочетете:
Колко са жертвите на онлайн измами у нас и колко пари са загубили?
Колко поскъпна прическата в салоните за красота в страната?
Какви нови животни има в зоопарка в Бургас и защо ще увеличават площта му?
Ще се вдигне ли имотният данък и защо?
С кого се срещна Мария Бакалова в Лондон?
Каква награда грабна документалният филм на Иво Димчев?
Къде ще бъде Николина Чакърдъкова за Съединението?
Интервюто е с най-известния пилот у нас Марио Бакалов.
С вестника получавате безплатното и приложението "Агро Телеграф", както и много страници с игри и кръстословици.