В събота, малко преди Турция да ни напълни кошницата, се роди най-интересната новина в клубния футбол този уикенд – а именно раздялата на Златомир Загорчич със Славия и назначението на Ратко Достанич за негов заместник. Всъщност, за уволнението на Заги се говореше вече десетина дни, но докато „белите“ играеха контрола с Ботев Вр (завършила 3:3, междудругото), вече бе издадена присъдата на сърбина с български паспорт, а именно – уволнение, облечено като „подаване на оставка“, за да се запази част от честта на Загорчич.

В интерес на истината тази 100-годишна война, която тлееше между Венци и Заги, щеше да избие в някакъв момент. И това се случи след успеха с 2:0 над Локо Сф, дошъл след най-скандалния гол в българския футбол след въвеждането на ВАР. Тогава Загорчич в прав текст заяви, че не се вижда със своя шеф и сякаш в този момент пясъчният човек, отброяващ часовете на сърбина в „Овча купел“ бе обърнат.

И тъй като не можем да си представим Славия без Венци Стефанов, колкото и някои фенове да го искат, беше ясно, че Загорчич ще бъде махнат. В интерес на истината този сезон дори и опитен специалист като него не успяваше да вдигне отбора. Преди мача с Локо Сф от последния кръг „белите“ бяха на дъното на класирането, което няма как да бъде преглътнато. Да, факт е, че в Славия средствата не са много, почти всички отбори вече имат по-големи бюджети. Но безспорно работещата школа, а и традициите винаги трябва да държат „белите“ на по-челни места. Е, Заги не успя да го направи. Шапки долу за него и успешната му работа през всичките години. Най-вече за спечелената Купа на България през 2018 г. Но оттогава мина много време, футболът, дори и в България се промени много. А Заги сякаш не следваше модерните тенденции и се бе пуснал от хорото. Заради това и отборът му бе толкова слаб този сезон.

Славия имаше нужда от нова енергия, от нови лица. Иначе сякаш всичко си беше едно и също с преди десетина години. Да, все още не е ясно дали Ратко Достанич е правилният човек за „белите“. Той е на възраст, а през миналия сезон пое Локо Сф, когато „железничарите“ бяха в тежък момент и ги спаси със силен финален спринт. Явно и в „Овча купел“ първата му работа ще е такава – да стабилизира и да измъкне от лошото място в класирането Славия.

БОГОМИЛ РУСЕВ

