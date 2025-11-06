М ъжът, който хвърли бутилка с вода и удари по главата вратаря на Ботев Даниел Наумов по време на пловдивското дерби на 1 ноември, може да бъде съден и да получи присъда, след като съдът поиска да се образува досъдебно производство по случая.

По-рано днес Владислав Кълвачев пристигна в Районния съд, където заяви следното. "Категорично присъствах на стадиона, но не съм хвърлял бутилка, понеже бях с двете ми деца и съпругата".

На 39-годишният мъж бе показана снимка на извършителя, който има сходна татуировка като него от вътрешната страна на бицепса, при което той отвърна: „Този човек, който ми показахте, прилича на мен, да, но не съм аз. Имам сериозна професия – асансьорен техник съм и не бих правил такова нещо. Това е недоразумение".

В крайна сметка Районният съд прие, че наличните доказателства сочат настоящото производство да бъде прекратено, а материалите да бъдат изпратени на прокурор за образуване на наказателно производство, тъй като фактите и обстоятелствата сочат за извършено престъпление от общ характер.

„По този случай са извършени действия по установяване на извършителя. В материалите по изпратената преписка са налични справки и докладни записки, както и писмени обяснения на служители от Пето районно, част от които сочат, че разпознават лицето като именно този, който присъства днес в съдебната зала“, заяви съдия Иван Минчев.

Той добави, че полицаите са посочили, че Кълвачев членува във фракция и е познат по линия на футболно хулиганство. Изготвена е експертна справка, която потвърждава, че лицето е Владислав Кълвачев. Според съда прокуратурата не е пожелала да образува досъдебно производство, въпреки че Наумов е с лека телесна повреда. Съдия Минчев обаче не е съгласен с наблюдаващия прокурор и приема, че е налице престъпление от общ характер, тъй като е засегнато здравето на вратаря и става дума за спортно хулиганство.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX