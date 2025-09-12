С тартиралият само с един българин в състава си (Стефан Гаврилов) Берое победи гостуващия Ботев Враца с 2:0 в първия мач от 8-ия кръг на Първа лига.

Двата отбора се разделиха на почивка при нулево равенство, а испанецът Алберто Салидо откри резултата в 72-рата минута. Португало-бразилецът Кайо Лопес отбеляза в официалния си дебют за Берое и оформи крайния резултат в 85-ата минута.

Така старозагорци прекъснаха серията от пет поредни мача без загуба за врачани и заемат 8 място в класирането с актив от 9 точки. Ботев е една позиция напред с 10 пункта.

Своят официален дебют начело на Берое направи аржентинският старши треньор с италиански паспорт Алехандро Сагера.