19-годишният защитник Викторио Тодоров поднови договора си с футболния Берое (Стара Загора). "С радост обявяваме, че Викторио Тодоров поднови своя договор с ПФК Берое! Нашият централен защитник ще продължи да се бори за нашите цветове и да защитава емблемата. Бъдещето изглежда светло", написаха от старозагорския клуб в социалните мрежи.
Футболистите на Берое заемат девета позиция във временното класиране в българската Първа лига с 6 точки от 6 изиграни мача, след като записаха една победа, три равенства и две загуби.
