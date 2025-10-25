Б отев Враца победи с 2:1 Септември в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Домакините стигнаха до обрат с два гола след 80-ата минута, въпреки че играха с човек по-малко от края на първото полувреме, след като Иван Юруков бе изгонен с втори жълт картон.

Така Ботев се върна към победите, след като допусна загуби в последните два кръга.

Домакините имаха предимство в началото, но трудно създаваха положения. Първият по-добър шанс бе за Септември. Стоян Стоичков се измъкна и отправи силен удар, но вратарят Димитър Евтимов спаси. В 43-ата минута Ботев остана с десет души. Илия Юруков получи втори жълт картон за нарушение срещу Галин Иванов и бе изгонен.

След почивката Мой Пара опита удар за Септември, но не уцели вратата. В 53-ата минута гостите поведоха. Стоян Стоичков успя да се пребори за топката и вкара с добър удар. Робин Схаутен бе близо до нов гол за гостите, но Евтимов се справи с удара му. В 78-ата минута се стигна до дузпа за Ботев. Ромееш Ивей стреля, Йоан Бауренски игра с ръка. Съдията Радослав Гидженов първоначално реши, че няма нарушение, но след преглед от ВАР даде дузпа. Радослав Цонев се разписа от бялата точка за 1:1 в 82-ата минута.

Ботев стигна до втори гол в 85-ата минута. Ариан Кабаши подаде към Даниел Генов, който вкара за 2:1.

Ботев е 6-и със 17 точки. Септември е на 15-о място с 11.